Kahramanmaraş için sağanak yağış uyarısı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 6 Mart Çarşamba günü Onikişubat, Türkoğlu, Göksun ve Andırın ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklendiğini duyurdu.

Sabah saatlerinde başlayacak yağışların gün boyu devam edeceği öngörülüyor. Yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olası sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşlar uyarılırken AKOM’dan yapılan açıklamada; herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaşabilecekleri belirtildi.