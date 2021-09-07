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Kahramanmaraş için yağış uyarısı

İstanbul'un Avrupa Yakası, Muğla, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve çevreleri ile Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.

Kahramanmaraş için yağış uyarısı

Kahramanmaraş için yağış uyarısı

İstanbul'un Avrupa Yakası, Muğla, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve çevreleri ile Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.

07 Eylül 2021 Salı 08:45
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla'nın kuzeyi, Osmaniye, Adana'nın kuzeyi,Hatay'ın batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Kahramanmaraş Için Yağış Uyarısı
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