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Kahramanmaraş için yağış uyarısı!

AKOM 15 Ekim Pazar günü Kahramanmaraş’ta kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Kahramanmaraş için yağış uyarısı!

Kahramanmaraş için yağış uyarısı!

AKOM 15 Ekim Pazar günü Kahramanmaraş’ta kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

15 Ekim 2023 Pazar 11:17

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 15 Ekim Pazar günü Kahramanmaraş’ta kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Sabah saatlerinde başlayacağı öngörülen yağışların gün boyu devam edebileceği belirtilerek yapılan açıklamada, “Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise; yağışlara karşı tedbirlerin alındığı, herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’nden İtfaiye ekiplerine ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaşabilecekleri belirtildi.

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Kahramanmaraş Için Yağış Uyarısı!
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