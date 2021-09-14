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Kahramanmaraş'ın parlayan yıldızı Afşin Kayseri'de ilgi odağı oldu

Kayseri'de düzenlenen "Kahramanmaraşlılar Festivali Kültür ve Sanat Etkinliği"nde yurdun dört bir yanından gelen Kahramanmaraşlılar Afşin Belediyesi standına büyük ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş'ın parlayan yıldızı Afşin Kayseri'de ilgi odağı oldu

Kahramanmaraş'ın parlayan yıldızı Afşin Kayseri'de ilgi odağı oldu

Kayseri'de düzenlenen "Kahramanmaraşlılar Festivali Kültür ve Sanat Etkinliği"nde yurdun dört bir yanından gelen Kahramanmaraşlılar Afşin Belediyesi standına büyük ilgi gösterdi.

14 Eylül 2021 Salı 09:33
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Afşin Belediye Başkanı Sn.Mehmet Fatih GÜVEN'in de hazır bulunduğu Afşin standında hemşehriler Afşin ile ilgili projeler hakkında birinci ağızdan bilgi aldılar.

Belediye Başkanı GÜVEN Eshab-ı Kehf'ten, yöresel ürünlere bir çok konuda hemşehrilerimizi bilgilendirdi.

Standı ziyaret eden Kahramanmaraşlılar Afşin Belediyesi’nin ürettiği doğal kozmetik ürünlere büyük ilgi gösterdi.

Belediye başkanı GÜVEN "Dernek başkanına ve yönetimine teşekkür ediyorum. Dernekler açısından böyle etkinliklerde insanları toparlamak zor oluyor ama derneğimiz bunu başardı. Bunun yanında Kayseri’de bir araya gelmemizi sağlayan unsurlardan bir tanesi de Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke’dir. Ona da teşekkür ediyorum. Onunda bu organizasyonda büyük emeği var.

Gurbette yaşayan hemşerilerimizin bir araya gelmesi, diğer taraftan birlik ve beraberliklerini göstererek potansiyellerini ortaya koymaları açısından önemli. Ben derneğimizi tebrik ediyorum ve bu etkinliğe destek vermek için buradayız. Kayseri’de hemşerilerimiz hem siyaset açısından hem de bürokratik alanlarda hak ettikleri yerleri alacaklar” dedi.

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