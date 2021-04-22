Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş istiklal üniversitesi rektörü prof. Dr. Sami özgül’den, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı mesajı
Kahramanmaraş istiklal üniversitesi rektörü prof....
Tiyatro Akademisi’nde Sahne Heyecanı
Tiyatro Akademisi’nde Sahne Heyecanı
Akraba Rahmete Vesiledir
Akraba Rahmete Vesiledir
Mahalle Yollarına Parke Döşeniyor
Mahalle Yollarına Parke Döşeniyor
‘İftar Vakti’ Türkoğlu’nda Devam Etti
‘İftar Vakti’ Türkoğlu’nda Devam Etti

Kahramanmaraş istiklal üniversitesi rektörü prof. Dr. Sami özgül’den, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 101. Yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gönülden kutluyorum.

Kahramanmaraş istiklal üniversitesi rektörü prof. Dr. Sami özgül’den, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı mesajı

Kahramanmaraş istiklal üniversitesi rektörü prof. Dr. Sami özgül’den, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 101. Yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gönülden kutluyorum.

22 Nisan 2021 Perşembe 11:51
banner459

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millet olarak tarihimizin en karanlık dönemini yaşadığımız işgal günlerinde TBMM’nin açılışını gerçekleştirmiştir. Bu buhranlı günlerde açılan TBMM; aziz milletimizin istiklal ve hürriyet gayesine ulaşmak için kenetlendiği yegane merkez olmuştur. TBMM’de yakılan istiklal ateşi, milletimizin yolunu aydınlatmış, ülkemizi ve milletimizi bağımsızlığa taşımıştır.

Bilindiği üzere Türk tarihinin en önemli kırılma anlarından biri olan TBMM’nin açılışı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edilmiştir. Bu armağan, Atatürk’ün genç nesillere ne kadar güvendiğinin en önemli kanıtıdır. Biz de ülkemizin ve milletimizin yarınları olan çocuklarımıza güveniyor, Türkiye’nin yükselişinin onlar sayesinde olacağına inanıyoruz.

Diğer yandan üzülerek ifade etmeliyim ki, dünyayı ve ülkemizi tehdit eden pandemi dolayısıyla birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, milli ve manevi günlerimizi maalesef birlikte kutlayamıyoruz. Ümit ediyorum ki, milletçe göstereceğimiz dayanışma ile bu süreci de en kısa sürede atlatacak, sağlıklı günlere hep birlikte tekrar kavuşacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha ifade etmek isterim ki; millet iradesinin tecelli ettiği tek adres TBMM’dir. Dolayısıyla meclisimize ve demokrasimize yönelik hiçbir vesayetin kabul edilemeyeceğini bir kez daha hatırlatarak, yüce meclisimizin açılışının 101. Yıldönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, ülkemizde demokrasinin gelişmesine katkı sunan devlet adamlarımızı minnet ve şükranla anıyorum.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Istiklal üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami özgül’den23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve çocuk Bayramı Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elbistan’daki kaya mezarları için karar çıktı
Elbistan’daki kaya mezarları için karar çıktı
Kahramanmaraş’ta SMA hastası bebek için zaman daralıyor
Kahramanmaraş’ta SMA hastası bebek için zaman daralıyor
Dulkadiroğlu Ülkü Ocakları başkanlığına yeni isim
Dulkadiroğlu Ülkü Ocakları başkanlığına yeni isim
Büyükşehir’den arterlere yeşil koridor
Büyükşehir’den arterlere yeşil koridor
Tiyatro Akademisi’nde Sahne Heyecanı
Tiyatro Akademisi’nde Sahne Heyecanı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber