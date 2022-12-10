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Kahramanmaraş İstiklalspor, Taraftarı Önünde Galibiyeti Kovalayacak

Kahramanmaraş İstiklalspor, 11 Aralık Pazar günü Arapgirspor’u evinde ağırlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm sporseverlerin Merkez 1 Spor Kompleksi’nde oynanacak maça davetli olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş İstiklalspor, Taraftarı Önünde Galibiyeti Kovalayacak

Kahramanmaraş İstiklalspor, Taraftarı Önünde Galibiyeti Kovalayacak

Kahramanmaraş İstiklalspor, 11 Aralık Pazar günü Arapgirspor’u evinde ağırlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm sporseverlerin Merkez 1 Spor Kompleksi’nde oynanacak maça davetli olduğu belirtildi.

10 Aralık 2022 Cumartesi 14:12

Bölgesel Amatör Lig 2’nci grupta çıktığı 10 maçın tamamını kazanarak 30 puanla liderliğini sürdüren Kahramanmaraş İstiklalspor, 11’inci hafta müsabakasında ligin iddialı takımlarından Malatya temsilcisi Arapgirspor’u ağırlayacak. 11 Aralık Pazar günü Merkez 1 Spor Kompleksi’nde oynanacak futbol müsabakası, saat 13.00’da başlayacak. Emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyen kırmızı beyazlılar, Arapgirspor engelini de kayıpsız aşarak galibiyet serisini 11’e çıkarmayı ve liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılana açıklamada, tüm sporseverlerin 11 Aralık Pazar günü tribüne davetli olduğu belirtildi.

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Kahramanmaraş İstiklalsporTaraftarı Önünde Galibiyeti Kovalayacak
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