Kahramanmaraş İtfaiyesi Öğrencileri Afetlere Karşı Bilinçlendiriliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, çocukların afetlere karşı bilgi ve davranış becerilerinin arttırılması amacıyla şehrin muhtelif yerlerinde okulları ziyaret ederek yangın ve deprem tatbikatı yapıyor. Bu kapsamda, İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Göksun ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Selahattin Bağrıaçık Anaokulu, Ekinözü ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu, Onikişubat ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Türkoğlu ilçesinde Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler ve yangına müdahale konusunda bilgiler aktardı. Yangına müdahale yöntemleri ve yangın esnasında tahliye konusunda öğrencilere aktarılan teorik bilgilerin ardından itfaiye personelleri uygulamalı tatbikat da gerçekleştirdi.

Farkındalığı Artırıyor

Verilen eğitimlerin son derece faydalı olduğunu belirten okul idarecileri ve öğrenciler, Büyükşehir itfaiyesine teşekkür etti. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, çocukların afet bilincini artırmak için şehir genelinde okul ziyaretlerinin ve farkındalık eğitimlerinin artarak devam edeceği belirtildi.