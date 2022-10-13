Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Diriliş Sanat Merkezi’nde Kayıtlar Başladı!
Diriliş Sanat Merkezi’nde Kayıtlar Başladı!
Kahramanmaraş Çocuk Akademisi’ne Yoğun İlgi
Kahramanmaraş Çocuk Akademisi’ne Yoğun İlgi
Kampüs Fest’in İkinci Gününde eğlenceye devam
Kampüs Fest’in İkinci Gününde eğlenceye...
Yedikuyular Yolunda Güvenlik Büyükşehir’le Artıyor
Yedikuyular Yolunda Güvenlik Büyükşehir’le Artıyor
Büyükşehir Korosundan Türk Halk Müziği Ziyafeti
Büyükşehir Korosundan Türk Halk Müziği...

Kahramanmaraş İtfaiyesi Öğrencileri Afetlere Karşı Bilinçlendiriliyor

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personelleri; Göksun, Ekinözü, Türkoğlu ve Onikişubat ilçelerindeki okulları ziyaret ederek öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler ve yangına müdahale konusunda bilgiler aktardı.

Kahramanmaraş İtfaiyesi Öğrencileri Afetlere Karşı Bilinçlendiriliyor

Kahramanmaraş İtfaiyesi Öğrencileri Afetlere Karşı Bilinçlendiriliyor

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personelleri; Göksun, Ekinözü, Türkoğlu ve Onikişubat ilçelerindeki okulları ziyaret ederek öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler ve yangına müdahale konusunda bilgiler aktardı.

13 Ekim 2022 Perşembe 16:32

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, çocukların afetlere karşı bilgi ve davranış becerilerinin arttırılması amacıyla şehrin muhtelif yerlerinde okulları ziyaret ederek yangın ve deprem tatbikatı yapıyor. Bu kapsamda, İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Göksun ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Selahattin Bağrıaçık Anaokulu, Ekinözü ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu, Onikişubat ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Türkoğlu ilçesinde Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler ve yangına müdahale konusunda bilgiler aktardı. Yangına müdahale yöntemleri ve yangın esnasında tahliye konusunda öğrencilere aktarılan teorik bilgilerin ardından itfaiye personelleri uygulamalı tatbikat da gerçekleştirdi.

Farkındalığı Artırıyor

Verilen eğitimlerin son derece faydalı olduğunu belirten okul idarecileri ve öğrenciler, Büyükşehir itfaiyesine teşekkür etti. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, çocukların afet bilincini artırmak için şehir genelinde okul ziyaretlerinin ve farkındalık eğitimlerinin artarak devam edeceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş İtfaiyesi Öğrencileri Afetlere Karşı Bilinçlendiriliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör, ‘Anadolu’nun en büyük kitap fuarına davetlisiniz’
Başkan Güngör, ‘Anadolu’nun en büyük kitap fuarına davetlisiniz’
Diriliş Sanat Merkezi’nde Kayıtlar Başladı!
Diriliş Sanat Merkezi’nde Kayıtlar Başladı!
Kahramanmaraş Çocuk Akademisi’ne Yoğun İlgi
Kahramanmaraş Çocuk Akademisi’ne Yoğun İlgi
Afşin’de Tarihi Eserler Arkeoloji Parkında Sergilenecek
Afşin’de Tarihi Eserler Arkeoloji Parkında Sergilenecek
Afşin’de 40 Yıllık Sorun Son Buluyor
Afşin’de 40 Yıllık Sorun Son Buluyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber