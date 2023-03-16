Kahramanmaraş İtfaiyesi Şanlıurfa’da Çalışmalarını Sürdürüyor

Şanlıurfa’da meydana gelen sel felaketiyle mücadele kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye sevk edilen itfaiye personelleri şehirde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, bölgeye gönderilen motopomp, dalgıç pompa, jeneratör, süzgeç, hortum gibi ekipmanlar daarama kurtarma, su tahliyesi, temizlik ve kanal açma çalışmalarına destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, felaketin kontrol altına alınana kadar ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.