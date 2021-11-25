Kahramanmaraş İyi Parti’den ‘Kadına Şiddete Hayır’ Tepkisi

CHP Kadın kollarının da destek verdiği basın açıklamasında İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Çiğdem Kekeç, “Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Atatürk’ün her alanda yüceltmeye ve yükseltmeye çalıştığı kadınlarımızın, şimdiler de maalesef cinayetlere kurban gidişlerine şahitlik etmekteyiz. Kadın kurtuluş savaşında Kara Fatma, Nene Hatun ile cephede asker, mecliste vekil, okulda öğretmen, evde hem anne hem eş olmuştur. Kadınların doğuştan sahip olduğu hakları engellemeye çalışan insanlıktan nasibini almamış yaratıklara inat, kadınlarımız ve erkeklerimizle birlikte el ele vererek daima mücadele edeceğiz. 2021 yılının ilk 10 ayında 274 kadın öldürülürken, 151 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiş. Bu sayıya 2008 yılından bu yana bakıldığında oldukça artış göstermiştir. Cezalar caydırıcı olmadığı gibi takdiri indirim sebepleri veya haksız tahrik indirimi uygulanarak cezanın alt sınırdan verilmesi cinayet işlemeye meyilli kişilerce bir teşvik haline gelmeye başlamıştır. Bu anlamda cezaların suç işlemeye teşvik etmek yerine caydırıcılık içermesi gerekmektedir. 2014 yılında yürürlüğe giren ancak henüz tam anlamıyla uygulanamayan İstanbul sözleşmesinin uygulanması gerekmektedir. En temel haklardan olan yaşam hakkına herkesin eşit bir şekilde sahip olduğu, kadınlarımızın bazen en sevdikleri bazen de tamamen yabancı biri tarafından katledilmediği bir dünya için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” dedi.