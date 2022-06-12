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Kahramanmaraş Karacaoğlan Kitap Analiz Günleri

Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesinde ‘kitap analiz günleri’ etkinliğinin 43.’sü yapıldı.

Kahramanmaraş Karacaoğlan Kitap Analiz Günleri

Kahramanmaraş Karacaoğlan Kitap Analiz Günleri

Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesinde ‘kitap analiz günleri’ etkinliğinin 43.’sü yapıldı.

12 Haziran 2022 Pazar 14:40
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Kahramanmaraş’ta eseri olan şair ve yazarların kitaplarının temin edilerek etkinliğe katılmak isteyen okuyuculara ücretsiz olarak verilen etkinlikte, 2 haftalık tanınan süre içerisinde tüm katılımcıların söz konusu kitabı okuyarak kütüphane salonunda analizini gerçekleştiriyor.

Bu sayede, Kahramanmaraşlı yazarların ve kitaplarının daha geniş çevrelere ulaşmasına katkı sunmanın yanı sıra katılımcıların da kitap okumanın keyfine varmalarına, iyi okur olmalarına destek sağlanıyor.

Ayrıca bu etkinliklerle Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi, unutulmaya yüz tutmuş olan yerel kültürün yeni kuşak gençlere aktarılması konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

43. kitap analiz günlerinin bu haftaki konuğu ‘Yanık Efe’ adlı eseriyle Tarihçi Yazar Ali Gemci oldu. Kütüphane Müdürü Bilal Horasan, moderatörlüğünde icra edilen programa katılım oldukça yoğun oldu.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Karacaoğlan Kitap Analiz Günleri
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