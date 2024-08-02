Kahramanmaraş KİÜ’den akademisyenler için biniş töreni!

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İstiklal Üniversitesi ailesine katılan akademisyenleri tebrik ederek başarı dileklerini iletti. Göreve geldikleri ilk günden itibaren azim ve heyecanla hizmet verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Bakan, akademik ve idari personel ile öğrenci sayılarını ikiye katlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Göreve başladığımızda fakültelerdeki 19 olan bölüm sayımıza 15 ilave ederek 34’e çıkardık. Öğrencisi olan 4 bölüme 6 bölüm ekleyerek 10’a yükselttik. Meslek Yüksekokullarımızda 39 olan program sayımızı 55’e yükselttik. 81 olan akademisyen sayımız 155’e, 113 olan idari personel sayımızı 215’e ulaştırdık. Öğrenci sayımız 1500 civarındaydı, bu yıl aramıza katılacak öğrencileri de düşündüğümüzde toplamda 4 bin 100 öğrenciye ulaşmış olacağız. Tüm bunlara ilaveten Prestij projemiz olarak gördüğümüz Airbus-TUSAŞ Meslek Yüksekokulunu hem Kahramanmaraş’a hem de üniversitemize kazandırmış olduk. Gerçekten bununla gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.”

KİÜ’nün Karacasu Kampüsüne yaptığı ve yapacağı yatırımlara ilişkin de veriler sunan Bakan, gelecek yıl içerisinde fiziki mekan problemi yaşamayacak bir üniversite kurguladıklarını kaydetti. Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda 3 tane çelik kontrüksiyon ile yapılmış binamızı teslim aldık, Eylül ayında öğrencilerimiz burada eğitim öğretime başlayacaklar. Hemen onun yanında, yine ağır çelikle bir binanın temelini attık ve bu binayı da 20 Kasım da teslim alacağız. Tabi bizim için önemli olan 10 bin metrekare alana sahip merkezi dersliğimiz için de birkaç gün önce ihalesini tekrarladık. Temelini de en kısa süre içerisinde atmış olacağız.Bunun yanında 6 bin metrekarelik kütüphane binamızın bütçesini aldık, onun proje çalışmaları Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığımız tarafından yapılıyor. Onu da yine kampüs alanımız içerisine yapmış olacağız. Şu anda bulunduğumuz bu alanın hemen yanında yine Airbus-TUSAŞ MYO binamız için çok harika bir alan ortaya çıktı. Hatta ilk protokolü imzaladığımızda 7 bin 200 metrekareydi, 9 bin 500 metrekareye yükseltildi ve hemen sağ tarafta yapılmış olacak. Yine bir iş insanımızın bir fakülte binası inşa etmek için atılımı var ve onun ismini vererek bu fakülteyi de üniversitemize kazandıracağız. İlerleyen süreçte Rektörlük Binamızın yapımı için de taleplerimiz sürüyor. Bunları şunun için ifade ettim. İstiklal Üniversitesi ailesi olarak ilk defa bu kampüste bir araya geldik. Bu kampüsü iyileştirme ve yatırımlarla donatma anlamında çok heyecanlıyız, azimliyiz ve inşallah bizim dönemimizde İstiklal Üniversitesi’nin ’20-25 yıl fiziksel mekan sorunu yok dedirtip’ inşallah bayrağı daha ileriye taşıyacağız. Ben yeni kadrolarına atanan hocalarımı tebrik ediyorum. Tabi bu çalışmalar ekip işi ve çok daha iyi hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca bu güzel töreni organize eden ekip arkadaşlarıma ve bilhassa katkı sunan Dulkadiroğlu Belediyesi’neayrıca teşekkür ediyorum.”

Tüm bu çalışmaların ekip işi olduğunu sözlerine ekleyen Bakan, çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, akademik kadrolara atanan akademisyenleri tebrik edip, başarı dileklerini iletti.

“KİÜ’NÜN BİRÇOK OLUMSUZLUĞA RAĞMEN KISA SÜREDE ELDE ETTİĞİ BAŞARI MUTLULUK VERİCİ”

Törene katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora ise bir akademisyen olarak, yeni atanan hocaların mutlu gününe tanıklık etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Akademik alanda çalışmanın ter ve gözyaşı gerektirdiğini bilen bir insan olduğunu dile getiren Milletvekili Dora, akademik kadrolara atanan hocaları tebrik etti.

İstiklal Üniversitesi’nin kuruluş sürecine de değinen Dora, pandemi ve akabinde yaşanan 6 Şubat depremlerine rağmen üniversitenin geldiği noktanın mutluluk verici olduğunu işaret etti. Dora, “Aslında ismiyle müsemma bir İstiklal mücadelesi verdi bu üniversite. Bir Kahramanmaraşlı için de aslında çok yabancı değil varoluş mücadelesini böyle netameli bir şekilde vermek. Bu nedenle ben sayın rektörün nezdinde, bütün akademik kadroyu, bütün idari kadroyu, bütün öğrencileri gerçekten gururla takip ediyorum. Çok güzel bir başarı kaydedildi bu kadar talihsiz ve kısa bir süreç içerisinde” diye konuştu.

KİÜ bünyesinde açılan Airbus-TUSAŞ Meslek Yüksekokulu’nun Kahramanmaraş için uzun vadedeki önemine değinen Dora, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bilhassa Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü ve Uluslararası ilişkiler alanında bir güvenlikçi olarak Kahramanmaraş’ımıza kazandırdığımız TUSAŞ’ınİstiklal Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçecek olması, bunun akademik bir uzantısının olması hepimiz için heyecan verici. Bu da bize uzun vadede şunu gösteriyor. Kahramanmaraş için yatırımlar sadece günü kurtarmaya yönelik, hızlı maddi bir getirisi olan yatırımlar değil.Uzun vadeli, hem insan kaynağı yetiştiren hem bölgenin kalkınmasını sağlayacak olan çok güzel bir yatırıma dönüşecek. Bu bize ümit veriyor. Ve TUSAŞ ilk kurulduğunda söylediğim gibi ‘bu uzun soluklu bir maratonun ilk adımı olur inşallah.’ Nitekim peş peşe diğer adımlarda gelmeye başladı. Ben de hem bürokratik hem de siyasi olarak bu çalışmaların çok daha ileri noktalara gitmesi için elimden geleni yapmaya devam ediyorum. İnşallah beş altı ay içerisinde çok daha güzel haberleri sizlere sunmayı umuyorum.”

Konuşmaların ardından profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlisi ünvanlarına atanan akademisyenlerin belge takdimleri, Milletvekili Dora, Rektör Bakan, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Beşen, KİÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Orhan Doğan, KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu ve Prof. Dr. Burcu Erşahan, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ali Güner, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayten Şenel, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar ve Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Kavgacı tarafından takdim edildi.

Renkli görüntülere sahne olan program, aşure ikramı ile son buldu.