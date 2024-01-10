‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!

Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür envanterini zenginleştirmek için faaliyetlerini sürdüren, Yitiksöz, Berdücesi, Evelahir ve Müşterek gibi süreli yayınları şehrin kültür envanterine kazandıran, 2019 yılından itibaren şehir kitaplığına 65 yeni kitap kazandıran ve çalışmalarıyla edebiyat camiasının takdirini gören Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, edebiyat dünyasına bir yeni eser daha kazandırdı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan çalışmalar neticesinde oluşturulan ‘Kahramanmaraş Masalları’ adlı kitap okurlarla buluştu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında; Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ile öğretmen ve öğrenciler de yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda çocuklar, okuduğu masal ve hikâyelerle katılımcılardan yoğun alkış aldı. Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Çocuklarımızın ilk defa duyduğu masal ve hikâyeleri kitaplaştırdığımız ilk eserimizin tanıtım toplantısı için bir aradayız. Kitapta emeği geçen ve bugün bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

5 Yılda 65 Kitap ve 4 Süreli Yayın

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak tüm alanlarda çalışmalarımızı artırarak sürdürürken çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik projeleri de çok değerli buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimizin imarı ve inşası noktasında gayretimizi sürdürürken gençlerimize yönelik yeşil alan, kütüphane, oyun ve spor alanlarının sayısını da artırıyoruz. Son derece zengin bir kültürel mirasa sahip olan şehrimiz aynı zamanda edebiyatın başkenti. Türkiye’de edebiyat müzesi olan tek şehiriz. Şiir ve edebiyat alanında var olan potansiyelimizi daha da artırmak için gayretimizi sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak son 5 yılda 65 kitap yayınladık ve 4 tane süreli yayın çıkarıyoruz. Kitap ve dergilerimiz edebiyat camiasının takdirini topluyor. Bu da bizim için son derece mutluluk verici. Bugün de çok değerli hocalarımızla ortak hazırladığımız masal ve hikâyelerden oluşan yeni kitabımızı sizlerle buluşturuyoruz. Bu kitabın oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.