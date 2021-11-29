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Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan Rektör Can’ı Ziyaret Etti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’ı Rektörlük Makamında ağırlayarak bir süre görüştü.

Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan Rektör Can’ı Ziyaret Etti

Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan Rektör Can’ı Ziyaret Etti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’ı Rektörlük Makamında ağırlayarak bir süre görüştü.

29 Kasım 2021 Pazartesi 17:19
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan’a üniversitenin güncel durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Görüşme kapsamında KSÜ’nün mevcut durumu, ihtiyaçları, proje ve hedefleri masaya yatırılırken, konuya ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Misafirperverliği için Rektör Can’a teşekkürlerini sunan Milletvekili Sefer Aycan, ihtiyaç duyulan her alanda KSÜ’ye destek vermeye ve hak ettiği noktalara taşımak için gereken çabayı sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ise üniversiteye desteklerini esirgemeyen Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’a nazik ziyaretleri için teşekkürler etti.

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