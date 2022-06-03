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Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğünde idareci kıyağı!

Kahramanmaraş’ta eğitim camiası okullara idareci atama konusunda yapılan usulsüzlük iddiaları ile çalkalanıyor. İdarecilik için değerlendirmeye alınan 49 okul müdüründen taşrada çalışması gereken 10’unun puanlarında oynama yapılarak merkezdeki en iyi okullarda kalmaları sağlandığı iddia ediliyor. Konunun gündeme gelmesiyle Milli Eğitim Bakanlığının tavrı merak konusu oldu.

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğünde idareci kıyağı!

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğünde idareci kıyağı!

Kahramanmaraş’ta eğitim camiası okullara idareci atama konusunda yapılan usulsüzlük iddiaları ile çalkalanıyor. İdarecilik için değerlendirmeye alınan 49 okul müdüründen taşrada çalışması gereken 10’unun puanlarında oynama yapılarak merkezdeki en iyi okullarda kalmaları sağlandığı iddia ediliyor. Konunun gündeme gelmesiyle Milli Eğitim Bakanlığının tavrı merak konusu oldu.

03 Haziran 2022 Cuma 10:59
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Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Eğitim Kurumlarına yeniden yönetici atama sürecinde şeffaf davranmadığı iddia edildi.

Eğitim çevrelerinden alınan bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2022 yılı Nisan ayında adaylardan, ‘Yeniden yöneticilik başvuruları’ alarak adayların puan durumunu 9 Mayısta açıklamıştı.

Ancak, yaklaşık 20 okul müdürü sonuca itiraz etti. Komisyon, 23 Mayısta yeniden yöneticilik puanlarının hesaplandığı ve birçok yöneticinin puanlarında en az 3 puan olacak şekilde değişiklikler yapıldığı, itiraz edenlerin puanlarında değişiklikler olurken, itiraz süresi içinde başvurmayan yöneticilerin puanlarında da anormal değişiklikler meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan, komisyonun bugüne kadar süre gelen teamüllerin dışında bir uygulamaya gittiği ve 10 kadar okul müdürlerinin puanlarında 13 puana kadar artış yapıldığı ileri sürüldü.

Merkezde çalışan en düşük puanlı bir idarecinin merkezde kalabilmesi için 46 olan puanına 9 puan verilerek 55’e çıkartıldığı böylece son sırada yer alan idareci adayının listede üst sıralara çıkarak taşra yerine şehir merkezindeki okullarda çalışmasına olanak sağlandığı ifade ediliyor.

Puanlarında artış olan yöneticilerin kimler olduğu ve kimlerin başvuru tarihi itibariyle teslim etmesi gereken evrakları teslim etmediği halde sonradan edinilmiş belgeler ile diğer adayların önüne geçirildiği merak konusu oldu.

Ayrıca MEB’in kendi sistemine bu evraklar bir kereye mahsus yüklenirken el altından evrak alınmışsa usule aykırı bu durumun yapılan incelemede denetmenler tarafından görüleceği ifade edildi.

Puan adaletsizliğinde yaşanan bu durum eğitim camiasında büyük rahatsızlığa neden olurken bazı okul müdürlerinin konuyu yargıya taşıyacağı ve Milli Eğitim Bakanlığı’na kadar gideceği öğrenildi.

Eğitimciler, komisyonun şeffaf olması gerektiğini, hiçbir yöneticinin atamasında hak kaybına sebebiyet verilmemesi gerektiğini ifade ederek Kahramanmaraş’ın Milli Eğitimden sorumlu Milletvekili olan Habibe Öcal’dan yapılan yanlışa çözüm bulmasını bekliyor.

Son Güncelleme: 03.06.2022 11:04
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Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğünde Idareci Kıyağı!
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