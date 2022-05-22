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Kahramanmaraş mutfağı deneyim atölyesi başlıyor!

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Dulkadiroğlu Belediyesi Mutfak Müzesi’nde Kahramanmaraş Mutfağı Deneyim Atölyesi etkinliği başlıyor.

Kahramanmaraş mutfağı deneyim atölyesi başlıyor!

Kahramanmaraş mutfağı deneyim atölyesi başlıyor!

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Dulkadiroğlu Belediyesi Mutfak Müzesi’nde Kahramanmaraş Mutfağı Deneyim Atölyesi etkinliği başlıyor.

22 Mayıs 2022 Pazar 10:25
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Kahramanmaraş’ta 21-27 Mayıs tarihleri arasında ilan edilen ‘Türk Mutfağı Haftası’ etkinlikleri düzenlenmeye başladı. Etkinlikler kapsamında Dulkadiroğlu Belediyesi Mutfak Müzesi de 24-25 ve 26 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş Mutfağı Deneyim Atölyesi kuracağını duyurdu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mutfak kültürünün önemine değinerek şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığımız ve Sayın Emine Erdoğan’ın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle Türk Mutfağı Haftası etkinliklerimiz başladı. Kahramanmaraş’ımızın mutfak kültürünün tüm detaylarıyla ele alınması, bu zenginliğin paylaşılması ve gelecek nesillere aktarılması adına bu gibi etkinlikleri önemsiyoruz. Mutfak kültürümüze sahip çıkma anlamında ortaya koyduğumuz Mutfak Müzemiz de bu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Burada hazırlanacak olan atölyede uygulamalı olarak Kahramanmaraş mutfağına özgü yemekler yapılacak. Bu yemekler detaylarıyla misafirlerimize öğretilecek. Yemek çeşitliliği bakımından zengin bir mutfağa sahibiz. Bu zenginliğimizi de tüm Türkiye ile ve hatta dünya ile paylaşmaya hazırız. Ben bu güzel etkinlikte imzası olan herkese çok teşekkür ediyorum.”

 

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