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Kahramanmaraş Örnek Şehir oldu

Büyükşehir Belediyesi, sığınmacılara yönelik sosyal uyum ve birlikte yaşam çalışmalarında uluslararası alanda örnek gösterildi.

Kahramanmaraş Örnek Şehir oldu

Kahramanmaraş Örnek Şehir oldu

Büyükşehir Belediyesi, sığınmacılara yönelik sosyal uyum ve birlikte yaşam çalışmalarında uluslararası alanda örnek gösterildi.

23 Aralık 2020 Çarşamba 14:40
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ve Lübnan’da eş zamanlı olarak uygulanan ve belediyelerin göçü yönetme kapasitelerini artırmayı hedefleyen, Uluslararası RESLOG Projesi (Resilience of Local Goverrnance) kapsamında örnek gösterildi. Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda yürütülen projenin Türkiye ayağında, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimlerin mültecilere yönelik uygulamaları ve sosyal uyum konusundaki metotları değerlendirildi. RESLOG tarafından yayınlanan “Türkiye’de Suriyeli Göçü Ve Belediye Deneyimleri: Birlikte Yaşam Ve Sosyal Uyum” başlıklı kitapta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Suriyeli göçmenlerin sosyal uyumu ve belediye hizmetleri konularında tam not aldı.

Büyükşehir Mülteci Çocukların Yanında

Birçok şehrin göçmenlere yönelik faaliyetlerini içeren “Türkiye’de Suriyeli Göçü Ve Belediye Deneyimleri: Birlikte Yaşam Ve Sosyal Uyum” adlı çalışmada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin mülteci çocuk ve gençlere yönelik çalışmalarını örnek gösterdi. Büyükşehir’in, Suriyeli çocukların sosyal hayata kazandırılması için düzenlediği tiyatro şenlikleri, müsamereler ile Suriyeli gençlere yönelik gönüllülük eğitimlerinin sosyal uyumu hızlandırdığı ifade edildi.

Çokdilli Belediyecilik Anlayışı

Yayında, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin çokdilli belediyecilik faaliyetleri de mercek altına alındı. Bu kapsamda, Büyükşehir tarafından hazırlanıp Arapça olarak yayımlanan ve Suriyeli çocuklara dağıtılan 5.000 adet “Kahramanmaraş’ı Tanıyalım” projesi beğeni kazandı. Dağıtımı gerçekleştirilen kitapçıkta trafik kuralları, toplu yaşama dair kurallar ve kente ait bilgilerin yer alması, belli bir görsellik içerisinde sunulması takdir edildi. Bu çalışmaların yanı sıra Türkçe dil öğreniminin sağlanması adına Büyükşehir Belediyesi tarafından Suriyeli mültecilere ücretsiz sunulan Türkçe Dil Kursları’nın periyodik olarak devam etmesi, uyumu artıran başka bir faktör olarak değerlendirildi.

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Kahramanmaraş Örnek Şehir Oldu
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