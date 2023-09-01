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Kahramanmaraş Pı̇azza AVM yeniden açıldı!

Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından uzun süre depremzedeleri ağırlayan ve ardından da Bölge Merkez Dağıtım Üssü olarak kullanılan Kahramanmaraş Piazza, 30 Ağustos’ta ziyaretçilerine yeniden kapılarını açtı.

Kahramanmaraş Pı̇azza AVM yeniden açıldı!

Kahramanmaraş Pı̇azza AVM yeniden açıldı!

Şubat ayında yaşanan deprem felaketinin ardından uzun süre depremzedeleri ağırlayan ve ardından da Bölge Merkez Dağıtım Üssü olarak kullanılan Kahramanmaraş Piazza, 30 Ağustos’ta ziyaretçilerine yeniden kapılarını açtı.

01 Eylül 2023 Cuma 11:30

Rönesans Gayrimenkul çatısı altında faaliyet gösteren Kahramanmaraş Piazza, yeniden faaliyete başladığı ilk gün yaklaşık 50.000 ziyaretçiyi ağırladı. Açılış kapsamında gerçekleştirilen ücretsiz etkinlikler, çocuk panayırı ve Zafer Bandosu gösterileri başta çocuklar olmak üzere Kahramanmaraş halkına keyifli saatler yaşattı.

Kahramanmaraş halkının yoğun ilgisiyle yeniden açılan Piazza’da ücretsiz çocuk etkinlikleri 10 Eylül’e kadar devam edecek.

Atlı karınca ve trambolinden 3 Eylül’e kadar ücretsiz olarak yararlanacak çocuklar, TRT’nin sevilen çizgi filmi Doru’yu 10 Eylül’e kadar her gün 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde izleyebilecek.

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Kahramanmaraş Pı̇azza AVM Yeniden Açıldı!
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