Kahramanmaraş Pı̇azza AVM yeniden açıldı!

Rönesans Gayrimenkul çatısı altında faaliyet gösteren Kahramanmaraş Piazza, yeniden faaliyete başladığı ilk gün yaklaşık 50.000 ziyaretçiyi ağırladı. Açılış kapsamında gerçekleştirilen ücretsiz etkinlikler, çocuk panayırı ve Zafer Bandosu gösterileri başta çocuklar olmak üzere Kahramanmaraş halkına keyifli saatler yaşattı.

Kahramanmaraş halkının yoğun ilgisiyle yeniden açılan Piazza’da ücretsiz çocuk etkinlikleri 10 Eylül’e kadar devam edecek.

Atlı karınca ve trambolinden 3 Eylül’e kadar ücretsiz olarak yararlanacak çocuklar, TRT’nin sevilen çizgi filmi Doru’yu 10 Eylül’e kadar her gün 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde izleyebilecek.