Kahramanmaraş polisinden uyuşturucuyla mücadele eğitimi!

Ekipler, katılımcılara madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmayı ve uyuşturucuyla mücadelede toplumun bilinçlenmesine katkı sağlamayı hedefledi.

Kursiyerlere uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili gerçekçi ve etkili bilgiler veren Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucunun toplum üzerindeki olumsuz etkileri, bağımlılığın nasıl başladığı, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadelede toplumun rolü ve önemi konularında da katılımcıları bilgilendirdi.

Eğitim programı, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmayı ve gençlerin uyuşturucuyla tanışmasını engellemeyi amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendirildi. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nün bu tür bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının devam edeceği belirti.