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Kahramanmaraş sosyal girişimcilik merkezi’nin imzaları atıldı

Büyükşehir Belediyesi ve DOĞAKA iş birliğiyle şehre kazandırılacak Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin imzaları atıldı.

Kahramanmaraş sosyal girişimcilik merkezi’nin imzaları atıldı

Kahramanmaraş sosyal girişimcilik merkezi’nin imzaları atıldı

Büyükşehir Belediyesi ve DOĞAKA iş birliğiyle şehre kazandırılacak Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin imzaları atıldı.

17 Mayıs 2024 Cuma 14:55

Başkan Görgel, “Sosyal girişimcilik anlamında vatandaşlarımızın eğitim ve kendilerini geliştirme sürecini kapsayan bir proje. Şehrimize ve hemşehrilerimize çok faydalı olacağına inanıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Oğuz Ali Bekiroğlu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Büyükşehir Belediyesi ve DOĞAKA iş birliğiyle şehre kazandırılması planlanan yatırımların görüşüldüğü toplantıda, Başkan Fırat Görgel ve DOĞAKA Genel Sekreteri arasında Kahramanmaraş Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin de imzaları atıldı. AB tarafından finanse edilen, Dünya Bankası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında hayata geçirilecek Sosyal Girişimcilik Merkezi’nde;18-50 yaş arası Kahramanmaraş’ta ikamet eden vatandaşlara, şehrin sosyal sorunlarına çözüm bulma noktasında çalışma alanları hazırlanarak sosyal girişimcilere yönelik eğitimler verilecek. Ayrıca katılımcılara, iş fikirlerini geliştirmeleri noktasında kariyer danışmanlığı hizmeti de sunulacak. Sosyal Girişimcilik Merkezi; paylaşımlı ofisler, etkinlik, eğitim, dinlenme ve yönetim alanları, ortak çalışma ve modelleme alanları gibi bölümlerden oluşacak.

Büyükşehir Belediyemizle İş Birliğimiz Devam Edecek

DOĞAKA Genel Sekreteri OğuzAlibekiroğlu, “DOĞAKA olarak bugün Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk hem de birlikte yapacağımız projeleri istişare etme fırsatı bulduk. Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında Kahramanmaraş’a kazandırılacak Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin sözleşmesini imzaladık. Bu tür merkezlerde biz, özellikle kadınlar ve gençlerin sosyal hayata entegrasyonunu artırmayı ve sosyolojik olarak gelişimlerine katkı sağlamayı umuyoruz. İnşallah Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle Kahramanmaraş’a yeni projeler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Şehrimize ve Hemşehrilerimize Katkı Sağlayacak Bir Proje

Büyükşehir Belediyesi ve DOĞAKA iş birliğiyle şehre kazandırılacak Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “DOĞAKA Genel Sekreteri Sayın Oğuz Alibekiroğlu ve beraberindeki heyeti Büyükşehir Belediyemizde ağırladık. Öncelikle şehrimizde hayata geçirilecek projelere sağlamış olduğu katkılar için Sayın Genel Sekreterimize teşekkür ediyoruz. Bugün de yine iş birliği içerisinde şehrimize kazandıracağımız Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin imzalarını attık. Vatandaşlarımızın sosyal girişimcilik anlamında eğitim ve kendilerini geliştirme sürecini kapsayan bir proje. Şehrimize ve hemşehrilerimize çok faydalı olacağına inanıyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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Kahramanmaraş Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin Imzaları Atıldı
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