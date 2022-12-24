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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kuzey Makedonya’da Türkçe Dil Bayramı Coşkusuna Katıldı

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğanile birlikte Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem’in daveti üzerine Kuzey Makedonya’da 21 Aralık’ta kutlanan ‘Türkçe Eğitim Bayramı’na katıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kuzey Makedonya’da Türkçe Dil Bayramı Coşkusuna Katıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kuzey Makedonya’da Türkçe Dil Bayramı Coşkusuna Katıldı

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğanile birlikte Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem’in daveti üzerine Kuzey Makedonya’da 21 Aralık’ta kutlanan ‘Türkçe Eğitim Bayramı’na katıldı.

24 Aralık 2022 Cumartesi 13:46

Kutlamalar kapsamında her yıl konserler, seminerler ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Balkanlara has halayların çekildiği, eğlencelerin yapıldığı etkinliklere Türkiye’den de konuklar davet ediliyor. Makedonya Türklerinin milli bayram olarak kutladıkları 21 Aralık Türkçe Dil Bayramı, iki yıllık pandemi arasının ardından bu yıl binlerce kişinin katılımıyla 15’inci kez kutlandı.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’tebu yıl ki kutlamalarTürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un teşrifleri ile gerçekleştirildi.

Kuzey Makedonya’da faaliyet gösteren 60’a yakın derneğin çatı kuruluşu olan Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) ve TİKA da destek veriyor.

Türkçe Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında Rektör Yasım, Prof. Dr. Mustafa Şentop’ailgisinden dolayı teşekkür ederek, Kahramanmaraş’ın el işçiliği simgelerinden olan ceviz oyma sandığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adına hatıra olarak takdim etti.

Üsküp’te Kuzey Makedonya Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök’ü de ziyaret edenKSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, evlad-ı fatihan diyarı Üsküp’te kendilerini bir Anadolu şehrinde gibi hissettiklerini belirterek BüyükelçiSekizkök’ehoş sohbetleri ve alakaları için teşekkür ettiler.

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kuzey Makedonya’da Türkçe Dil Bayramı Coşkusuna Katıldı
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