Kahramanmaraş'ta 1 ayda 515 modifiye araca işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, modifiye edilmiş ve abartılı egzozla çevreye rahatsızlık veren araçları, son bir ayda sivil ve resmi ekipler aracılılığıyla yoğun bir takibe aldı.

Kentte yoğun olarak şikayet edilen araçlarla ilgili yapılan planlı çalışma sayesinde, teknik değişiklik yapılarak modifiye edilmiş ve özellikle halk dilinde "pusturulmuş" diye tabir edilen 515 adet araç yakalandı.

Yakalanan araçlara idari para cezası yazan polis, eksikliklerin giderilmesi amacıyla 5 gün izin verip araçların takibini sürdürdü.

Takip edilen araçlardaki teknik değişikliği yerine getirmeyen 11 ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde abartılı egoz kullanan 39 olmak üzere 50 araç trafikten men edildi.