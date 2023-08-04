Kahramanmaraş'ta 100 dönümlük ormanlık alan yanarak kül oldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi kırsalında meydana gelen ormanlık alanındaki yangın yaklaşık 2,5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Bölgede bulunan çiftçilerin ihbarı üzerine 2 helikopter, 6 arozöz, 4 su tankı, 90 personel ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alındı. Yangına orman ekiplerinin yanı sıra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri ile köylüler de destek verdi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yaklaşık 100 dönüm (10 hektar) ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.