Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Okay, Rahmet Ayına Kavuşmanın Sevincini Yaşıyoruz
Okay, Rahmet Ayına Kavuşmanın Sevincini...
Başkan Okay eğitimcilerle bir araya geldi
Başkan Okay eğitimcilerle bir araya...
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı
Tiyatroseverlerden ‘Kibarlık Budalası’na Tam Not
Tiyatroseverlerden ‘Kibarlık Budalası’na Tam Not
Koro Seçmelerinde Başvurular Başladı
Koro Seçmelerinde Başvurular Başladı

Kahramanmaraş'ta 1250 öğrenciye balık burger dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta çocuklara balık tüketiminin faydalarını anlatmak, balığı sevdirmek amacıyla 1250 ilkokul öğrencisine balık burger ikram edildi.

Kahramanmaraş'ta 1250 öğrenciye balık burger dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta 1250 öğrenciye balık burger dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta çocuklara balık tüketiminin faydalarını anlatmak, balığı sevdirmek amacıyla 1250 ilkokul öğrencisine balık burger ikram edildi.

31 Mart 2022 Perşembe 09:59
banner459

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ortaklaşa yürütülen "Balık yiyorum, sağlıklı büyüyorum" projesi kapsamında Onikişubat ilçesindeki Ahmet Bayazıt İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Hazırlanan balık burgerler okulda eğitim gören 1250 öğrenciye dağıtıldı.

Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, farkındalık oluşturmak üzere başlattıkları etkinlikleri devam ettireceklerini aktararak, "Balık burger etkinliği için sevgili öğrencilerimize balığın farkına varmalarını, tüketiminin artırılması, balığa özendirmek için yaptığımız bu etkinlik gayet verimli ve güzel geçti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bu gibi etkinlikleri yapamaya devam edeceğiz." dedi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da projeye destek verenlere teşekkür ederek, "Çocuklarımızda balık tüketimi bilincini geliştirmek hem de farklı lezzetleri tatmak boyutuyla okulumuzda 1250 öğrencimize ve tüm öğretmenlerimize ikram edilmek üzere balık burgeri etkinliğimizi düzenledik. Hem emek veren Tarım İl Müdürlüğümüze hem de balıkları özellikle güzel bir şekilde hazırlayıp okul bahçesinde mangal kurmak suretiyle öğrencilerimize taze taze sıcak sıcak ikram eden sponsorumuza, öğretmenlerimize il milli eğitim müdürlüğümüz adına gönülden teşekkür ediyor." ifadelerini kullandı.

Balık burger etkinliğine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kurum müdürleri ve ilgililer de katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşta 1250 öğrenciye Balık Burger Dağıtıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Remzi Ulaş Favori Lezzetler Ödülünde Yine Zirvede
Remzi Ulaş Favori Lezzetler Ödülünde Yine Zirvede
Kahramanmaraş Büyükşehir’e Gastronomiye Değer Katan Belediyeler Ödülü
Kahramanmaraş Büyükşehir’e Gastronomiye Değer Katan Belediyeler Ödülü
Kahramanmaraş’ta camiler Ramazan’a hazır!
Kahramanmaraş’ta camiler Ramazan’a hazır!
Kahramanmaraş’ta kadına yönelik şiddetle mücadele çalıştayı!
Kahramanmaraş’ta kadına yönelik şiddetle mücadele çalıştayı!
Türkoğlu Belediyesi’nden kültür ve sanat etkinlikleri
Türkoğlu Belediyesi’nden kültür ve sanat etkinlikleri

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber