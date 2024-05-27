Kahramanmaraş'ta 18.296 deprem konutu ve 1849 köy evi tamamlandı!

Toplamda 45.809 kalıcı deprem konutunun yapılması planlanan Kahramanmaraş'ta, bugüne kadar 18.296 deprem konutu ve 1.849 köy evi tamamlandı. Böylece, toplam 20.145 konutun yapımı başarıyla sona erdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’ın güçlü bir şehir olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, “Kahramanmaraş, bileği bükülmeyen, sırtı yere gelmeyen kahramanlar yurdudur. 6 Şubat depremleri sonrasında Edeler Diyarı'nda da 'tek yürek, tek bilek' olduk." ifadelerini kullandı.

İnşaat Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, depremin ardından başlatılan büyük konut seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 7.490 binanın yıkıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Umudumuz acımızdan büyük olmalıydı ve öyle de oldu. 45.809 kalıcı deprem konutunun yapımının gerçekleşeceği Kahramanmaraş'ta, 18.296 deprem konutu ve 1.849 köy evi olmak üzere toplam 20.145 konutun yapımı tamamlandı ve hak sahiplerimiz yeni yuvalarına kavuştu. Diğer konutların yapımı da büyük bir hızla devam ediyor. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Son anahtar teslim edilinceye kadar, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."