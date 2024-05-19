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Kahramanmaraş'ta 300 metrelik dev Türk Bayrağıyla coşkulu fener alayı!

Kahramanmaraş'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında büyük bir etkinlik gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta 300 metrelik dev Türk Bayrağıyla coşkulu fener alayı!

Kahramanmaraş'ta 300 metrelik dev Türk Bayrağıyla coşkulu fener alayı!

Kahramanmaraş'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında büyük bir etkinlik gerçekleştirildi.

19 Mayıs 2024 Pazar 12:23

Binevler Caddesi'nde düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı. Etkinlik, Kahramanmaraş Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü tarafından organize edildi.

Fener alayı, atlı birliği, motosikletliler, nostaljik araçlar ve mehter marşı ekibiyle renkli bir kortej yürüyüşüne dönüştü. Binlerce Kahramanmaraşlı, Binevler Mahallesi'nden Necip Fazıl Kültür Merkezi'ne kadar coşkulu bir şekilde yürüdü. Katılımcılar, meşaleler eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlık ve Türk Milleti sloganlarıyla geceyi kutladılar.

Etkinlik kapsamında açılan 300 metrelik dev Türk bayrağı ise görsel bir şölene dönüştü. Kutlama etkinlikleri yarın da devam edecek olup, akşama kadar sürecek.

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Kahramanmaraşta 300 Metrelik Dev Türk Bayrağıyla Coşkulu Fener Alayı!
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