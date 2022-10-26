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Kahramanmaraş'ta 374 personelle deprem tatbikatı

Kahramanmaraş'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde 374 personel ve 48 araçla "Yerel Düzey TAMP Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta 374 personelle deprem tatbikatı

Kahramanmaraş'ta 374 personelle deprem tatbikatı

Kahramanmaraş'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde 374 personel ve 48 araçla "Yerel Düzey TAMP Tatbikatı" gerçekleştirildi.

26 Ekim 2022 Çarşamba 17:04

Valilik ve AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde İtfaiye Eğitim Merkezi'nde ekipler, senaryo gereği 6,1 büyüklüğünde depremin ardından harekete geçti.

İldeki kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri 112 Acil Durum Müdahale Merkezi'nde toplandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine bildirilen hasarlı binalara, binalarda çıkan yangınlara ve üst katlarda mahsur kalan vatandaşlara ilişkin paydaş kurum ekiplerince müdahalede bulunuldu.

 Tatbikatı yerinde izleyen Vali Ömer Faruk Coşkun ve Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, AFAD İl Müdürü Ahmet Sezen'den deprem ve ekiplerin yapacağı çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan da tatbikatın gerçekleştirildiği bölgelere giderek çalışmaları denetledi.

Vali Coşkun, gazetecilere, amaçlarının bu tür tatbikatlarla ekiplerin koordineli çalışmaları ve durum değerlenmesi yapmak olduğunu aktararak, "İlimiz deprem bakımından riskli iller arasında yer alıyor. Dolayısıyla bu tür olası afetlere hazırlıklı olmak bakımından tatbikatlar önem arz ediyor. Eğitimler ve saha tatbikatları ile vatandaşlarımızın deprem konusunda bilinçlendirilmesinde emek sarf eden İl AFAD Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm paydaş kurumlarımıza ve tatbikatta görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim her türlü afetten muhafaza etsin." diye konuştu.

Son Güncelleme: 26.10.2022 18:23
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Kahramanmaraşta 374 Personelle Deprem Tatbikatı
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