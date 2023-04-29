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Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.55'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.55'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

29 Nisan 2023 Cumartesi 10:21

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
7 Büyüklüğünde Deprem
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