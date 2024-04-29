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Kahramanmaraş'ta acı öykü: Depremden 14 ay sonra kardeşini buldu

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde hayatını kaybeden sağlık çalışanı Arzu Şirikçi'nin cesedi, 15 ay sonra bulundu.

Kahramanmaraş'ta acı öykü: Depremden 14 ay sonra kardeşini buldu

Kahramanmaraş'ta acı öykü: Depremden 14 ay sonra kardeşini buldu

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde hayatını kaybeden sağlık çalışanı Arzu Şirikçi'nin cesedi, 15 ay sonra bulundu.

29 Nisan 2024 Pazartesi 16:26

Şirikçi ailesinin yaşadığı acı öykü, yanlışlıkla toprağa verilen Arzu Şirikçi'nin mezarının açılmasıyla sona erdi.

Depremde Onikişubat İlçesi Tekerek Mahallesi'nde hayatını kaybeden sağlık çalışanı 54 yaşındaki Arzu Şirikçi'nin cesedi, Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi mezarlığında başka bir aile tarafından yanlışlıkla toprağa verilmiş. DNA testi ve fotoğraflar sayesinde kimliği tespit edilen Arzu Şirikçi'nin cesedi, göz yaşları içinde Pazarcık ilçesi Hacı Ahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Şirikçi ailesi, depremde hayatını kaybeden diğer üyeleri olan Sıddık Şirikçi ve Elif Şirikçi'nin cesetlerini depremin ardından bulmuş ve toprağa vermişti. Ancak Arzu Şirikçi'nin cesedi bulunamamıştı.

Ailenin çabaları sonucunda, yaklaşık 1 yıl 3 ay süren araştırma ve çalışmalar sonucunda Arzu Şirikçi'nin yanlışlıkla başka bir aile tarafından toprağa verildiği ortaya çıktı.

Arzu Şirikçi'nin kardeşi İsmail Tekardıç, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı: "Deprem esnasında umutla bekledik. Eniştem ve yeğenimi bulduk ancak kız kardeşim Arzu Şirikçi'yi çıkaramadık. Savcılığa başvurduk ve uzun bir sürecin ardından Arzu'nun mezarının yanlışlıkla açıldığını ve kimliğinin tespit edildiğini öğrendik. 15 ayın sonunda kız kardeşimize kavuştuk."

Son Güncelleme: 29.04.2024 16:28
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Kahramanmaraşta Acı öykü: Depremden 14 Ay Sonra Kardeşini Buldu
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