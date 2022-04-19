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Kahramanmaraş'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

Kahramanmaraş'ta "Ben olsaydım" temalı düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" başladı.

Kahramanmaraş'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

Kahramanmaraş'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

Kahramanmaraş'ta "Ben olsaydım" temalı düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" başladı.

19 Nisan 2022 Salı 18:22
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Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında, madde bağımlılığının psikolojik, sosyolojik ve ekonomik boyutlarıyla tüm dünya için ortak bir sorun olduğunu söyledi.

Bireylerin, özellikle de çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasının sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşturmak için oldukça önemli olduğuna işaret eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadele etmenin yöntemleri ulusal ve küresel ölçekte her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu yüzden bağımlılıkla mücadelede önleyici mekanizmaların oluşturulması ve ilgili tüm paydaşların doğru bir şekilde tanımlanarak aktive edilmesi stratejik önem taşımaktadır. İnşallah bu çalıştay ile birlikte bağımlılıkla mücadele kapsamında tespit edilen sorunlara yönelik olarak 'Ben Olsaydım' yaklaşımı ile çözüm önerilerinin geliştirilmesini hedefliyoruz. İnanıyorum ki, toplumu bu tehditten korumak için kurulan Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulumuz sayesinde; ilimizde bağımlılıkla mücadele konusunda çalışan paydaşlarımızın koordinasyonu daha da artacak, faaliyet ve hedeflerine daha da hızlı ulaşacaklardır."

Coşkun, amaçlarının bu tür etkinliklerle genç nesil başta olmak üzere, tüm vatandaşları bağımlılıktan korumak için geliştirilen yöntemler, süreçte yaşanan sorunlar ve çözüm yollarını belirlemek olduğunu sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz de bugüne kadar bağımlılıkla mücadeleye katkı sunmak adına "Görev bende" ve "En iyi narkotik polisi anne" gibi birçok projenin hayata geçirildiğini belirterek, çalıştayın temel amacının bağımlılıkla mücadele kapsamında sorun ve çözüm önerilerinin tartışılmasının yanı sıra, katılımcıların tecrübe ve bilgi birikimlerini paylaşabilmelerine zemin oluşturup ülke genelinde yürütülen çalışmalara destek sağlanması olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tahir Yıldız, bağımlılık ile mücadele konusunda sunum gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya'nın da katıldığı çalıştay, yarın yapılacak sunum ve grup çalışmalarının ardından taslak raporunun katılımcılara okunması, katılımcıların rapor hakkındaki görüş ve önerilerinin alınması ile sona erecek.

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Kahramanmaraşta Bağımlılıkla Mücadele çalıştayı Başladı
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