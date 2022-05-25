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Şehit Sayısı 5'e Yükseldi
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Kahramanmaraş'ta bahar etkinliği şehitlere saygı için iptal edildi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) 26 Mayıs tarihinde düzenlenmesi planlanan "Bahar Etkinliği" programının iptal edildiğini bildirdi.

Kahramanmaraş'ta bahar etkinliği şehitlere saygı için iptal edildi

Kahramanmaraş'ta bahar etkinliği şehitlere saygı için iptal edildi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) 26 Mayıs tarihinde düzenlenmesi planlanan "Bahar Etkinliği" programının iptal edildiğini bildirdi.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 08:19
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Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan güvenlik güçlerine saygı için programın iptal edildiği aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"TSK'nın bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürdüğü Pençe-Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada 5 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 2 askerimiz yaralanmıştır. Ülke ve millet olarak hepimizi derinden yaralayan bu elim hadise dolayısıyla üniversitemiz tarafından 26 Mayıs Perşembe günü düzenlenmesi planlanan 'Bahar Etkinliği' iptal edilmiştir. Bu vesileyle aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz."

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Kahramanmaraşta Bahar Etkinliği şehitlere Saygı Için Iptal Edildi
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