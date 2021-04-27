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Kahramanmaraş'ta bankalarda kapanma öncesi nakit kuyruğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'tam kapanma' kararı sonrasında Elbistan'daki bankaların önünde nakit para kuyrukları oluştu.

Kahramanmaraş'ta bankalarda kapanma öncesi nakit kuyruğu

Kahramanmaraş'ta bankalarda kapanma öncesi nakit kuyruğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'tam kapanma' kararı sonrasında Elbistan'daki bankaların önünde nakit para kuyrukları oluştu.

27 Nisan 2021 Salı 18:49
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Kısıtlama, perşembe akşamı 19:00'da başlayarak Ramazan Bayramı sonrasına kadar sürecek.

Vatandaşlar ise market, bakkal, kasap gibi temel gıda ihtiyaçlarının dışındaki yerler kapanacağından dolayı diğer ihtiyaçlarını karşılamak için çarşıyı doldurdu.

BANKALARDA NAKİT KUYRUĞU

Nakit ihtiyacı olan vatandaşların bir diğer durağı ise bankalar ve atm'ler oldu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10.00 - 16.00 saatleri arasında çalışan bankalar, içeriye sınırlı sayıda vatandaşı kabul ediyor. Emekli maaşı ödemeleri sebebiyle yoğunluk yaşayan banka şubeleri önünde hali hazırda kuyruklar varken, kapanma öncesi nakit çekmek isteyen vatandaşlar da kuyruk sıralarını uzattı.

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