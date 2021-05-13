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Kahramanmaraş'ta Bayram Temizliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehrin onlarca noktasında cadde, bulvar ve meydanda temizlik uygulamaları gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş'ta Bayram Temizliği

Kahramanmaraş'ta Bayram Temizliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehrin onlarca noktasında cadde, bulvar ve meydanda temizlik uygulamaları gerçekleştirdi.

13 Mayıs 2021 Perşembe 15:30
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kent estetiğinin korunması amacıyla temizlik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki onlarca iş makinesi ve personel bayram öncesi temizlik için seferber oldu.

Şehrin ana giriş – çıkışları ile merkezi cadde, bulvar ve meydanlardaki atıklar toplandı, yürüyüş yollarındaki yabancı bitkiler temizlenerek boş arazilerdeki hafriyatlar kaldırılıp Kürtül Katı Atık Bertaraf Tesisine sevk edildi.

Ayrıca bayram öncesi yıkanan cadde ve bulvarlar ile şehir genelinde temiz bir görüntü oluşturuldu. Gün boyu devam eden temizlik uygulamaları son olarak -Ulu Cami, Kent Meydanı, Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı, Yeni Hükümet Caddesi, Zübeyde Hanım Bulvarı, Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı adreslerinde gerçekleştirildi.

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