Kahramanmaraş'ta belediye başkanı ile ilçe başkanı arasında kavga iddiası

İddiaya göre, Ekinözü İlçe Belediye Başkanı Bilal Eker'in, İyi Parti Ekinözü İlçe Başkanı Bilal Kaplan’ın iş yerine giderek tehdit ve hakaret ettiği öne sürüldü.

Konuyla ilgili hem İYİ Parti cephesinden hem de AK Parti Ekinözü İlçe Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

İYİ Parti İl Başkanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi;

İYİ Parti'nin açıklamasının ardından AK Parti Ekinözü Belediye Başkanlığı da yazılı bir açıklama yaptı.

Ekinözü Belediye Başkanımız Bilal EKER Hakkında İyi Parti İl Başkanlıgı Tarafından Yapılan Açıklama Gerçeği Yansıtmamakla Beraber Belediye Başkanımız Bilal EKER'in Şahsi Çabaları İle İlçemizde Dağıtılmak Üzere Hayır Sever Bir İş İnsanımız Tarafından Gönderilmiş Gıda Yardım Paketlerinin Dağıtıldığı Kişileri;Belediye Başkanımızı ve Partimizi Olumsuz Yönde ve Tahrik Edici Bir Şekilde Sosyal Medya Üzerinden Eleştiren İyi Parti İlçe Başkanı Bilal KAPLAN Konuyu Saptırarak Tahriklerine ve Hakaretlerine Devam Ettiği İçin Konu Adlı Mercilere Taşınmıştır.Konunun En Yakın Şahitleri Bizzat İyi Parti İlçe Başkanı Bilal KAPLAN'ın Yakın Akrabalarıdır. Bu Gıda Yardım Paketlerinden İyi Parti İlçe Başkanı Bilal KAPLAN'ın Babasına, Kız Kardeşine,Dayısına ve Amcasınada Verilmiştir. Yapılan Hizmetleri Taktir Etmek Yerine Her Güzel Hizmeti Bu Şekilde Sabote Ederek Gerginlik Siyaseti Üretmeye Çalışan ve Bundan Nemalanmaya Çalışan İyi Parti İl Başkanlığının Yaptığı Açıklamaları Kınıyoruz.

"TEHDİT, HAKARET VE CEBİR EYLEMİ VAR"

Öte yandan İYİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Doğan Murat Kılıç ise sosyal medya hesabında; "Ekinözü İlçe Başkanımız Bilal Kaplan’a Ak Partili Ekinözü İlçe Belediye Başkanı tarafından iş yeri basılmak sureti ile tehdit, hakaret ve cebir eylemlerinde bulunulmuştur. Yapılan bu insanlık dışı saldırıyı kınıyoruz. Dik duruşundan ödün vermeyen İlçe Başkanımız Bilal Kaplan’ın her daim yanında olduğumuzu bilmelerini isteriz." ifadelerine yer verdi.

"BİLAL KAPLAN'IN YANINDAYIZ"

İYİ Gençlik Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanı İrfan Mert Yıkan ise konunun takipçisi olacaklarını bildirerek, " Yapılan bu insanlık dışı saldırıyı kınıyoruz. Dik başlı duruşundan ödün vermeyen İlçe Başkanımız Bilal Kaplan'ın her daim yanındayız. İl Başkanlığımız ve hukuki birimlerimiz, Ak Parti Belediye Başkanı Bilal Eker ve 6 kişi hakkında gerekli hukuki işlemleri gerçekleştirmiş ve suç duyurusunda bulunmuştur." dedi.