Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Okay, ‘Dulkadiroğlu’nu ilmek ilmek işliyoruz’
Okay, ‘Dulkadiroğlu’nu ilmek ilmek işliyoruz’
Hayırda İsraf Olmaz, İsrafta Hayır Olmaz
Hayırda İsraf Olmaz, İsrafta Hayır...
Ramazan Hüzünleri Sevince Dönüştürür
Ramazan Hüzünleri Sevince Dönüştürür
Vali Coşkun’dan 23 Nisan mesajı
Vali Coşkun’dan 23 Nisan mesajı
SANKO Ünivesitesi’nden obezite uyarısı
SANKO Ünivesitesi’nden obezite uyarısı

Kahramanmaraş'ta belediye başkanı ile ilçe başkanı arasında kavga iddiası

Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçesinde, belediye başkanı Bilal Eker ve İYİ Parti İlçe Başkanı Bilal Kaplan arasında kavga çıktığı iddia edildi.

Kahramanmaraş'ta belediye başkanı ile ilçe başkanı arasında kavga iddiası

Kahramanmaraş'ta belediye başkanı ile ilçe başkanı arasında kavga iddiası

Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçesinde, belediye başkanı Bilal Eker ve İYİ Parti İlçe Başkanı Bilal Kaplan arasında kavga çıktığı iddia edildi.

27 Nisan 2021 Salı 11:08
banner459

İddiaya göre, Ekinözü İlçe Belediye Başkanı Bilal Eker'in, İyi Parti Ekinözü İlçe Başkanı Bilal Kaplan’ın iş yerine giderek tehdit ve hakaret ettiği öne sürüldü.

Konuyla ilgili hem İYİ Parti cephesinden hem de AK Parti Ekinözü İlçe Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

İYİ Parti İl Başkanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi;

İYİ Parti'nin açıklamasının ardından AK Parti Ekinözü Belediye Başkanlığı da yazılı bir açıklama yaptı.

Ekinözü Belediye Başkanımız Bilal EKER Hakkında İyi Parti İl Başkanlıgı Tarafından Yapılan Açıklama Gerçeği Yansıtmamakla Beraber Belediye Başkanımız Bilal EKER'in Şahsi Çabaları İle İlçemizde Dağıtılmak Üzere Hayır Sever Bir İş İnsanımız Tarafından Gönderilmiş Gıda Yardım Paketlerinin Dağıtıldığı Kişileri;Belediye Başkanımızı ve Partimizi Olumsuz Yönde ve Tahrik Edici Bir Şekilde Sosyal Medya Üzerinden Eleştiren İyi Parti İlçe Başkanı Bilal KAPLAN Konuyu Saptırarak Tahriklerine ve Hakaretlerine Devam Ettiği İçin Konu Adlı Mercilere Taşınmıştır.Konunun En Yakın Şahitleri Bizzat İyi Parti İlçe Başkanı Bilal KAPLAN'ın Yakın Akrabalarıdır. Bu Gıda Yardım Paketlerinden İyi Parti İlçe Başkanı Bilal KAPLAN'ın Babasına, Kız Kardeşine,Dayısına ve Amcasınada Verilmiştir. Yapılan Hizmetleri Taktir Etmek Yerine Her Güzel Hizmeti Bu Şekilde Sabote Ederek Gerginlik Siyaseti Üretmeye Çalışan ve Bundan Nemalanmaya Çalışan İyi Parti İl Başkanlığının Yaptığı Açıklamaları Kınıyoruz.

"TEHDİT, HAKARET VE CEBİR EYLEMİ VAR"

Öte yandan İYİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Doğan Murat Kılıç ise sosyal medya hesabında; "Ekinözü İlçe Başkanımız Bilal Kaplan’a Ak Partili Ekinözü İlçe Belediye Başkanı tarafından iş yeri basılmak sureti ile tehdit, hakaret ve cebir eylemlerinde bulunulmuştur. Yapılan bu insanlık dışı saldırıyı kınıyoruz. Dik duruşundan ödün vermeyen İlçe Başkanımız Bilal Kaplan’ın her daim yanında olduğumuzu bilmelerini isteriz." ifadelerine yer verdi.

"BİLAL KAPLAN'IN YANINDAYIZ"

İYİ Gençlik Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanı İrfan Mert Yıkan ise konunun takipçisi olacaklarını bildirerek, " Yapılan bu insanlık dışı saldırıyı kınıyoruz. Dik başlı duruşundan ödün vermeyen İlçe Başkanımız Bilal Kaplan'ın her daim yanındayız. İl Başkanlığımız ve hukuki birimlerimiz, Ak Parti Belediye Başkanı Bilal Eker ve 6 kişi hakkında gerekli hukuki işlemleri gerçekleştirmiş ve suç duyurusunda bulunmuştur." dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilgöz’de çalışmalar devam ediyor
Yeşilgöz’de çalışmalar devam ediyor
Başkan Güngör Serdar Tuncer’in Konuğu Oldu
Başkan Güngör Serdar Tuncer’in Konuğu Oldu
Osman Okumuş'tan fabrika ziyareti
Osman Okumuş'tan fabrika ziyareti
Kahramanmaraş esnafı çare bekliyor
Kahramanmaraş esnafı çare bekliyor
Ali Öztunç: "Bu insanlar taş mı yiyecek?"
Ali Öztunç: "Bu insanlar taş mı yiyecek?"

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber