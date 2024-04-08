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Kahramanmaraş'ta çarşı pazar hareketlendi!

Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tarihi Kapalı Çarşı'da hareketlilik artarken, ev hanımları da bayram tatlılarını yapmaya başladı.

Kahramanmaraş'ta çarşı pazar hareketlendi!

Kahramanmaraş'ta çarşı pazar hareketlendi!

Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tarihi Kapalı Çarşı'da hareketlilik artarken, ev hanımları da bayram tatlılarını yapmaya başladı.

08 Nisan 2024 Pazartesi 14:30

6 Şubat depremlerinde hasar alan ve onarılarak hizmete açılan 500 yıllık Tarihi Kapalı Çarşı, bayram coşkusunu yaşamaya başladı. Bölgenin tek ayakta kalan çarşısında günün her saati yoğunluk yaşanıyor.

Kahramanmaraş’ın yöresel ve geleneksel tatlıları, ev hanımları tarafından bayrama hazırlık kapsamında özenle yapılmaya başlandı.

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Tarihi Kapalı Çarşı yıllardır vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Türkiye'nin en büyük çarşıları arasında gösterilen 500 yıllık Kapalı Çarşı'da, Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu artmaya başladı.

Bayramlık ikramlardan, kıyafetten ayakkabıya, yöresel ürünlerden süs eşyalarına, takılardan bakır eşyalara kadar birçok ürünün satıldığı çarşılarda hareketlilik gözlemleniyor.

Vatandaşlar, bayram coşkusunu yaşamak için çarşılara akın ederken, ev hanımları da lezzetli bayram tatlıları hazırlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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