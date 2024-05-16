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Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 15 bin 980 konut teslim edildi!

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından, merkez üssünde toplamda 15 bin 980 kalıcı konut afetzedelere teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 15 bin 980 konut teslim edildi!

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 15 bin 980 konut teslim edildi!

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından, merkez üssünde toplamda 15 bin 980 kalıcı konut afetzedelere teslim edildi.

16 Mayıs 2024 Perşembe 16:08

Ayrıca, Kahramanmaraş genelinde 1.612 köy tipi ev de depremzedelere teslim edildi. Toplamda vaat edilen kalıcı konut ve köy tipi ev sayısı ise 112 bin 414 olarak belirlendi.

Depremin etkisiyle binlerce bina ve iş yeri yıkılan Kahramanmaraş'ta, Kahramanmaraş Merkez ve 11 ilçede 41 rezerv alanda TOKİ tarafından 24 bin 138 konutun ihalesi yapılarak inşaat süreçleri hızla başladı.

İhalesi yapılan konutlardan 6 Şubat 2024 tarihinde 7 bin 858, 19 Mart 2024'te de 8 bin 122 kalıcı konut hak sahiplerine teslim edildi. Böylece toplamda 1. ve 2. etapta ihalesi yapılan 15 bin 980 kalıcı konut, afetzedelere anahtar teslimi yapıldı.

Depremzedeler evlerine taşındıkça rahat bir nefes aldılar. Şu anda kalıcı konutların üçüncü etabında inşaatlar hızla devam ediyor.

Ayrıca, Kahramanmaraş merkez ve 11 ilçeye yapılacak olan 30 bin 310 köy evinin ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Maraş genelinde 198 mahallede ilk etapta 10 bin 111'inin ihalesi yapıldı.139 köyde devam eden köy tipi 7 bin 266 konuttan bin 612'si depremzedelere teslim edildi. 139 mahallede ise 22 etap 4 bin 33 çelik köy konutu ihalesi yapıldı ve bu konutlardan 743'ü yer teslimi tamamlanarak inşaat süreci başladı. 122 konutta ise temel atma işlemleri tamamlanarak çelik karkas montajına başlandı.

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Kahramanmaraşta Deprem Sonrası 15 Bin 980 Konut Teslim Edildi!
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