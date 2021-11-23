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Kahramanmaraş'ta Deprem Tatbikatı

Kahramanmaraş'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında kamu ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde oluşturulan gönüllü ekiplerin katılımıyla "Saha Uzantılı Masa Başı Tatbikatı" yapıldı.

Kahramanmaraş'ta Deprem Tatbikatı

Kahramanmaraş'ta Deprem Tatbikatı

Kahramanmaraş'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında kamu ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde oluşturulan gönüllü ekiplerin katılımıyla "Saha Uzantılı Masa Başı Tatbikatı" yapıldı.

23 Kasım 2021 Salı 17:36
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Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde, kent merkezinin yanı sıra Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikata, Kahramanmaraş AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türk Kızılay, 112 Acil Servis, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşları bünyesinde oluşturulan ekipler katıldı.

Senaryo gereği merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,2 büyüklüğündeki depremde, yangın, arama kurtarma ve kimyasal sızıntı gibi olası afet durumunda kent dışından yardım gelinceye kadar, kamu ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde gönüllülerden oluşturulan ekipler, ilk müdahalede bulundu.

Göçük altında kalan yaralılar gönüllü ekiplerce kurtarılarak, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere taşındı.

Olası afet sonucu vatandaşlara yardımcı olunması amacıyla çadırlar kuruldu, arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı tatbikatta, Vali Ömer Faruk Coşkun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde ekip sorumlularından canlı bağlantı yöntemiyle bilgi aldı.

Tatbikatın ardından Vali Coşkun ve protokol üyelerince eğitimlerini tamlayan gönüllülere sertifikaları verildi.

Vali Coşkun, gazetecilere, Kahramanmaraş'ın afet bakımından çok riskli iller arasında yer aldığını söyledi.

Olası afetlere hazırlıklı olmak adına tatbikatlar gerçekleştirdiklerini aktaran Coşkun, "Bugün de Saha Uzantılı Masa Başı tatbikatımızı gerçekleştirdik. Şehrimizde yaklaşık 800 kişi, hafif arama kurtarma ekibi olarak eğitimlerini tamamladı. Bu arkadaşlarımız bugün sahada değişik senaryolar üzerinde tatbikatlara katıldılar." diye konuştu.

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Kahramanmaraşta Deprem Tatbikatı
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