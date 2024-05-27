Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya...

Kahramanmaraş'ta depremzedeler 15 ay sonra gelen cezalarla şoke oldu!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrası şehir dışına çıkan vatandaşlar, şimdi 15 ay sonra trafik cezalarıyla karşı karşıya.

Kahramanmaraş'ta depremzedeler 15 ay sonra gelen cezalarla şoke oldu!

Kahramanmaraş'ta depremzedeler 15 ay sonra gelen cezalarla şoke oldu!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrası şehir dışına çıkan vatandaşlar, şimdi 15 ay sonra trafik cezalarıyla karşı karşıya.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:25

Depremzedeler, evlerine gönderilen cezalarla büyük bir şaşkınlık yaşarken, itiraz süreci başladı.

Türkiye'nin farklı illerine zorunlu olarak yola düşen depremzedelere EDS tespitiyle hız limiti, ışık ihlali gibi nedenlerle ceza ihbarnameleri gönderildi.

Ancak cezaların neden 15 ay sonra gönderildiği henüz netlik kazanmadı.

Ceza ihbarnamesi alan Kahramanmaraşlılar için itiraz yolunun açık olduğu bildirildi. Vatandaşlar, 15 gün içerisinde itiraz edebilecekler.

Bu cezaların 2023 yılına ait olduğu için kabahatler kanunu madde 20-2/C’ye göre itiraz edilebileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşta Depremzedeler 15 Ay Sonra Gelen Cezalarla şoke Oldu!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta 18.296 deprem konutu ve 1849 köy evi tamamlandı!
Kahramanmaraş'ta 18.296 deprem konutu ve 1849 köy evi tamamlandı!
Kahramanmaraş’ta 4 mahalle daha rezerv alan ilan edildi!
Kahramanmaraş’ta 4 mahalle daha rezerv alan ilan edildi!
Çocuklar ilk sinema deneyimlerini Dulkadiroğlu’nda yaşadılar
Çocuklar ilk sinema deneyimlerini Dulkadiroğlu’nda yaşadılar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maraş'ta hutbe verdi!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Maraş'ta hutbe verdi!
Kahramanmaraş’ta 100 çift, toplu düğünle dünya evine girdi
Kahramanmaraş’ta 100 çift, toplu düğünle dünya evine girdi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber