Kahramanmaraş'ta depremzedeler 15 ay sonra gelen cezalarla şoke oldu!

Depremzedeler, evlerine gönderilen cezalarla büyük bir şaşkınlık yaşarken, itiraz süreci başladı.

Türkiye'nin farklı illerine zorunlu olarak yola düşen depremzedelere EDS tespitiyle hız limiti, ışık ihlali gibi nedenlerle ceza ihbarnameleri gönderildi.

Ancak cezaların neden 15 ay sonra gönderildiği henüz netlik kazanmadı.

Ceza ihbarnamesi alan Kahramanmaraşlılar için itiraz yolunun açık olduğu bildirildi. Vatandaşlar, 15 gün içerisinde itiraz edebilecekler.

Bu cezaların 2023 yılına ait olduğu için kabahatler kanunu madde 20-2/C’ye göre itiraz edilebileceği belirtildi.