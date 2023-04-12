Kahramanmaraş'ta ekipler trafik güvenliği için sahada!

Şehirde temizlikten ilaçlamaya, altyapıdan su hizmetlerine, üstyapıdan ulaşıma tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremde hasar alan trafik işaret ve işaretçileri ile sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımı noktasında da çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalarla arterlerdeki deforme olan trafik işaret ve işaretçileri, levhalar, yaya geçitleri ve kasisler tamir edilirken, sinyalizasyon sistemleri de aktif hale getiriliyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Trafikte konfor ve güvenliğin sağlanması için tüm araç ve personelimizle sahadayız. Ulaşımda meydana gelebilecek olası aksamaların önüne geçmek, trafik akışını düzenlemek, yaya ve sürücü güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız artarak devam ediyor” ifadelerine yer verildi.