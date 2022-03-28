Kahramanmaraş'ta en iyi makaslar yarıştı

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Hair Fast’ yarışmasında 32 ilden Kahramanmaraş’a yarışmaya gelen 60 berber ve kuaförler, serbest stil saç kesim ve şekillendirme yarışmasında hünerlerini sergiledi.

Kahramanmaraş Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı’nın düzenlediği, şehrin en kaliteli saç stilisti Ahmet Veysel Yırtıcı’nın genel koordinatörlüğünü yaptığı organizasyon halk tarafından büyük ilgi gördü.

Programa davetli olarak katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın şehir için önemli olduğunu vurgulayarak, “Berberler ve kuaförlerin önemi pandemi döneminde ortaya çıktı. Çünkü evlere kapandığımız o süreçte berber ve kuaförlerin aslında sanat icra ettiklerini gördük. O yüzden berber ve kuaför denilerek geçilmeyecek bir meslek olduğu ortaya çıktı. Ben buraya gelip yarışmaya katılacak yarışmacılara kolaylıklar diliyorum. Bunun gibi organizasyonların sayısı şehrimizde arttırılmalıdır” dedi.

Kahramanmaraş Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Özkömeç ise, “Ben Kahramanmaraş Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı’na adaylığımı koyarken verdiğim sözlerden bir tanesi de şehrimizde düzenleyeceğimiz ‘Hair Fast’ yarışması olmuştu. Bugün bu sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. Böyle önemli bir organizasyonu Kahramanmaraş’a getirdiğimiz için mutluyum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum” diye konuştu.

Program, yapılan dondurma şovu ve dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.