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Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahipleri için "geçici giyim mağazası" açıldı!

Deniz Feneri Derneği, Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahipleri için "geçici giyim mağazası" açtı.

Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahipleri için "geçici giyim mağazası" açıldı!

Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahipleri için "geçici giyim mağazası" açıldı!

Deniz Feneri Derneği, Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahipleri için "geçici giyim mağazası" açtı.

16 Aralık 2022 Cuma 17:03

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İsmet Paşa Mahallesi'ndeki mağazanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Deniz Feneri Derneği öncülüğünde oluşturulan mağazanın açılışını gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Coşkun, bugün faaliyetine başlayan mağazanın açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, açılışı gerçekleştirilen mağazanın ihtiyaç sahibi vatandaşlara ciddi anlamda katkı sunmasını beklediklerini söyledi.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, son yoksula ulaşılıncaya kadar çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Hayırseverlerin de desteğiyle son 13 ayda ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz yaralanabileceği 14 giyim mağazası açtıklarını belirten Yıldız, Kahramanmaraş'la birlikte bu sayının 15'e yükseldiğini ifade etti.

Şube veya temsilciliklerin olmadığı illerde gönüllüler tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin mağazaya davet edildiğini, kıyafet ve gıda desteğinde bulunulduğunu anlatan Yıldız, "Buradan sonra da Kilis'te açacağız. 81 ilimizde 65 ülkede mazlum coğrafyalarda yetimlere dokunmuşuz, ihtiyaç sahibi ailelerimizle birlikte olmuşuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından mağazanın açılışı gerçekleştirildi.

Son Güncelleme: 16.12.2022 18:56
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Kahramanmaraşta Ihtiyaç Sahipleri Için Geçici Giyim Mağazası Açıldı!
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