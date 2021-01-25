Kahramanmaraş'ta jandarmadan yaşlılara doğum günü sürprizi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 70 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için ziyaretler gerçekleştiriyor.

Kapı kapı dolaşarak vefalarını gösteren jandarma ekipleri, misafir oldukları yaşlıların hayır dualarını alıyor.

Ziyaretler kapsamında Türkoğlu ilçesinde ikamet eden 84 yaşında Emine Oğul ve Elbistan ilçesinde ikamet eden 75 yaşındaki Emine Ekici'yi ziyaret eden ekipler, yanlarında götürdükleri yaş pastalarla onlara doğum günü sürprizi yaptı.

Sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Oğul ve Ekici, jandarmalara teşekkür etti.

Ekipler, ayrıca 3 ilçede daha ziyaret ettikleri kişilerin ihtiyaçlarını dinledi.

İl Jandarma Komutanlığınca hazırlanan hediyeleri yaşlı vatandaşlara teslim eden ekipler, bu kişilerin ilaç ve alışveriş ihtiyaçlarını da giderdi.