Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oldu

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 bin 100 rakımlı Ahir Dağı bölgesi ile Göksun’un yüksek kesimlerinde yer alan orman köyleri beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kar kalınlığının 50 santimi geçtiği bölgede kartpostallık manzaralar oluştu.

Öte yandan, ekipler köy yollarının ve ana arterlerin kapanmaması için 7/24, herhangi bir aksama yaşanmaması için mücadele ediyorlar. Ahirdağı Bertiz Geçidi'nde, zaman zaman sis de etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgede Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.