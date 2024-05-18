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Kahramanmaraş'ta kurban fiyatları açıklandı!

Kahramanmaraş'ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belirlendi.

Kahramanmaraş'ta kurban fiyatları açıklandı!

Kahramanmaraş'ta kurban fiyatları açıklandı!

Kahramanmaraş'ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belirlendi.

18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:26

Kahramanmaraş'ta, 2024 yılı için büyük bir heyecanla beklenen kurbanlık fiyatları sonunda belirlendi. Büyük ve küçükbaş kurbanlık canlı hayvan kilogram satış fiyatlarında yaşanan artışlar, geçen yıla kıyasla yüzde yüzü aşan zamlarla gündeme geldi.

Kahramanmaraş Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nin açıkladığı fiyatlar şu şekilde:

Büyükbaş Kurbanlıklar:

Tosun: 255 TL/kg

Düve: 245 TL/kg

İnek: 230 TL/kg

Geçen yılki fiyatlar sırasıyla 140 TL, 135 TL ve 115 TL idi.

Küçükbaş Kurbanlıklar:

Toklu-Çebiş ve Teke: 250 TL/kg

Koyun ve Keçi: 210 TL/kg

Geçen yıl bu kategorilerdeki fiyatlar ise sırasıyla 125 TL, 100 TL ve 90 TL seviyelerindeydi.

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Kahramanmaraşta Kurban Fiyatları Açıklandı!
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