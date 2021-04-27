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Kahramanmaraş'ta moloz temizliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehir genelindeki arterlerde kent estetiğini bozan ve insan sağlığını tehdit eden gelişigüzel atılmış evsel, tıbbi ve hafriyat atıklarını temizledi.

Kahramanmaraş'ta moloz temizliği

Kahramanmaraş'ta moloz temizliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehir genelindeki arterlerde kent estetiğini bozan ve insan sağlığını tehdit eden gelişigüzel atılmış evsel, tıbbi ve hafriyat atıklarını temizledi.

27 Nisan 2021 Salı 15:13
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığı için temizlik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki çok sayıda iş makinesi ve personel şehir genelinde temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Kısıtlılık süresinde yoğun mesai sarf eden ekipler, cadde, meydan ve bulvarlar üzerine gelişigüzel atılarak çevre kirliliği meydana getiren evsel, tıbbi ve hafriyat atıklarını temizledi. Toplanan onlarca ton ağırlığındaki atık, iş makineleri ve araçlarla katı atık bertaraf tesislerine sevk edildi. Hafta sonu kısıtlılığında Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa ve Karamanlı mahallelerinde gerçekleştirilen temizlik sonrası ekipler, ticari faaliyetin ve nüfusun yoğunluk gösterdiği Onikişubat ilçesi Tekerek mahallesinde bulunan Karasu Bulvarında da halk sağlığının korunması için yıkama uygulaması gerçekleştirdi.

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