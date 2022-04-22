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Kahramanmaraş'ta Protokol Üyeleri Makamlarını Öğrencilere Devretti

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile Çağlayancerit Kaymakamı Asım Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamlarını çocuklara bıraktı.

Kahramanmaraş'ta Protokol Üyeleri Makamlarını Öğrencilere Devretti

Kahramanmaraş'ta Protokol Üyeleri Makamlarını Öğrencilere Devretti

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile Çağlayancerit Kaymakamı Asım Özdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamlarını çocuklara bıraktı.

22 Nisan 2022 Cuma 18:49
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Vali Coşkun, makamında kabul ettiği çocukların bayramlarını kutladı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında valilik koltuğuna oturan Mado Kadriye Kanbur 4. Sınıf Öğrencisi Ahmet Ali Haydaroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya'yı arayarak çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması ve hayata kazandırılması için projeler yapılması talimatını verdi.

Coşkun, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini ve bu bayramın da dünyada tek çocuk bayramı olduğunu söyledi.

Çocukların iyi yetiştirilmesi ve hayata hazırlanması için gayret gösterdiklerini dile getiren Coşkun, "Geleceğimizin teminatı olan siz sevgili çocuklarımıza çok güveniyoruz. Sizlerin gelecekte ülkemizi en iyi şekilde yönetecek makamlara geleceğinizden hiç kuşkumuz yok. Dolayısıyla bizler de çocuklarımızın iyi bir şekilde yetiştirilmesi ve hayata hazırlanması için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca kutlamalar kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör makamını Türk Telekom Ortaokul 5. sınıf öğrencisi Hazal Sakallı'ya, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu makamını Arslanbey İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi Fatma Irmak Salimoğlu'na Çağlayancerit Kaymakamı Asım Özdemir ise makamını Akdere İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Büşra Kuzu'ya bıraktı.

Öte yandan Afşin’de, Hükmet Konağında Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba tarafından çelenk sunuldu.

Ertuğrul Gazi İlkokulunda düzenlenen kutlama programında öğrenciler tarafından hazırlanan dans ve müzik gösterileri yapıldı.

Programa, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla yabancı uyruklu çocuklara yönelik program düzenlendi.

Palyaço gösterilerinin olduğu etkinlikte yüzleri boyanan çocuklar, keyifli zaman geçirdi.

Son Güncelleme: 22.04.2022 20:07
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Kahramanmaraşta Protokol Üyeleri Makamlarını Öğrencilere Devretti
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