Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de Miniklerle Bir Araya Geliyor
Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de...
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...

Kahramanmaraş'ta sumak hasadı başladı: Hasat zamanına dikkat!

Türkiye'nin önemli sumak üretim merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş'ta sumak hasadı başladı. KSÜ Ziraat Fakültesi öğretim görevlileri Prof. Dr. Mehmet Sütyemez ve Doç. Dr. Akide Özcan, sumak hasadında dikkat edilmesi gereken önemli noktalara vurgu yapıyor.

Kahramanmaraş'ta sumak hasadı başladı: Hasat zamanına dikkat!

Kahramanmaraş'ta sumak hasadı başladı: Hasat zamanına dikkat!

Türkiye'nin önemli sumak üretim merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş'ta sumak hasadı başladı. KSÜ Ziraat Fakültesi öğretim görevlileri Prof. Dr. Mehmet Sütyemez ve Doç. Dr. Akide Özcan, sumak hasadında dikkat edilmesi gereken önemli noktalara vurgu yapıyor.

01 Ağustos 2024 Perşembe 17:53

Sumak bitkisinin meyveleri (salkım olarak) toplanırken hasat zamanının çok önemli olduğunu belirten uzmanlar, erken hasat yapılmasının verim ve kalite kayıplarına yol açtığını ifade ediyor. Erken toplanan sumakların kül oranı ve baharatlık oranında düşüşler yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Sütyemez, "Maalesef ilimizin bazı bölgelerinde sumaklar bir an önce piyasaya sürülmek isteniyor ve bu nedenle erken hasat yapılıyor. Ayrıca, aynı bölgede farklı sumak genotipleri karışık olarak toplanıyor, bu da verim ve kalite kayıplarına neden oluyor" dedi.

Doğru Hasat Kriterleri

Sumak hasadında genotipe göre değişen kriterlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Özcan, "Tanelerin yeterli iriliğe gelmesi, genotipin kendine has tam rengine ulaşması ve salkım saplarında kopma/hafif kuruma belirtilerinin başlaması sumakta en önemli hasat kriterleridir" dedi.

Ar-Ge Çalışmaları Devam Ediyor

Yaklaşık 10 yıl önce başlatılan sumak ıslah çalışmalarında önemli sonuçlar elde ettiklerini belirten Prof. Dr. Sütyemez, bu bilimsel sonuçları yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti. "Kahramanmaraş ilimizi sumakta da bir marka konumuna getirmek için bilimsel ve uygulamalı çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyen Sütyemez, 2024 yılının başta sumak olmak üzere tüm ürünlerde bereketli olmasını temenni etti.

Sumak hasadı yapan üreticilerin, kalite ve verim kaybı yaşamamaları için hasat zamanına dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. KSÜ Ziraat Fakültesi öğretim görevlileri, Kahramanmaraş'ın sumak üretiminde dünya çapında tanınan bir marka haline gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşta Sumak Hasadı Başladı: Hasat Zamanına Dikkat!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hassa Belediye Başkanı Çolak'tan Anadolupress muhabiri Balcı'ya plaket
Hassa Belediye Başkanı Çolak'tan Anadolupress muhabiri Balcı'ya plaket
Başkan Görgel: “Kadınlara yönelik faaliyetlerimiz artarak sürecek”
Başkan Görgel: “Kadınlara yönelik faaliyetlerimiz artarak sürecek”
Kahramanmaraş’ta altyapı sorunu bir bir çözülüyor
Kahramanmaraş’ta altyapı sorunu bir bir çözülüyor
Dulkadiroğlu’nda zabıta’dan denetim!
Dulkadiroğlu’nda zabıta’dan denetim!
Kayabaşı Mahallesi'nde Parke Tadilat Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Kayabaşı Mahallesi'nde Parke Tadilat Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber