Kahramanmaraş'ta sumak hasadı başladı: Hasat zamanına dikkat!

Sumak bitkisinin meyveleri (salkım olarak) toplanırken hasat zamanının çok önemli olduğunu belirten uzmanlar, erken hasat yapılmasının verim ve kalite kayıplarına yol açtığını ifade ediyor. Erken toplanan sumakların kül oranı ve baharatlık oranında düşüşler yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Sütyemez, "Maalesef ilimizin bazı bölgelerinde sumaklar bir an önce piyasaya sürülmek isteniyor ve bu nedenle erken hasat yapılıyor. Ayrıca, aynı bölgede farklı sumak genotipleri karışık olarak toplanıyor, bu da verim ve kalite kayıplarına neden oluyor" dedi.

Doğru Hasat Kriterleri

Sumak hasadında genotipe göre değişen kriterlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Özcan, "Tanelerin yeterli iriliğe gelmesi, genotipin kendine has tam rengine ulaşması ve salkım saplarında kopma/hafif kuruma belirtilerinin başlaması sumakta en önemli hasat kriterleridir" dedi.

Ar-Ge Çalışmaları Devam Ediyor

Yaklaşık 10 yıl önce başlatılan sumak ıslah çalışmalarında önemli sonuçlar elde ettiklerini belirten Prof. Dr. Sütyemez, bu bilimsel sonuçları yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade etti. "Kahramanmaraş ilimizi sumakta da bir marka konumuna getirmek için bilimsel ve uygulamalı çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyen Sütyemez, 2024 yılının başta sumak olmak üzere tüm ürünlerde bereketli olmasını temenni etti.

Sumak hasadı yapan üreticilerin, kalite ve verim kaybı yaşamamaları için hasat zamanına dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. KSÜ Ziraat Fakültesi öğretim görevlileri, Kahramanmaraş'ın sumak üretiminde dünya çapında tanınan bir marka haline gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor.