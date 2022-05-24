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Kahramanmaraş'ta "Türk Mutfağı Haftası" Etkinlikleri Başladı

Kahramanmaraş'ta, Türk Mutfağı Haftası kapsamında "lezzet şenlikleri" düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta "Türk Mutfağı Haftası" Etkinlikleri Başladı

Kahramanmaraş'ta "Türk Mutfağı Haftası" Etkinlikleri Başladı

Kahramanmaraş'ta, Türk Mutfağı Haftası kapsamında "lezzet şenlikleri" düzenlendi.

24 Mayıs 2022 Salı 08:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Valilik koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, ilçe belediyeleri ile birçok kurum ve sponsor firmanın destekleriyle tarihi Maraş Kalesi'nde etkinlik yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Orta Asya ve Anadolu topraklarının sunduğu ürünlerdeki çeşitlilik, birbirinden farklı birçok kültürle yaşanan etkileşim ile Selçuklu ve Osmanlı saraylarında gelişen yeni tatların Türk mutfak kültürünün yeni yapısını kazanmasında büyük rol oynadığını belirtti.

Türk mutfağının çeşit zenginliği, damak tadına uygunluk yönüyle sağlıklı ve dengeli beslenmeye kaynaklık edebilecek örnekleri barındırdığını dile getiren Küçükdağlı, şunları kaydetti:
"Türk mutfağı hem ekolojik hem de kültürel bağlamda sürdürülebilir bir mutfak. İsraf etmemek amacıyla mutfakta her malzeme değerlendirilir. Geleneksel mutfağımız evlerde annelerimiz ve ninelerimizin, lokantalarda usta ve aşçılarımızın elinden kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılmaktadır. Tarihin önemli uygarlıklarına ve medeniyetlerine ev sahipliği yapan Kahramanmaraş'ın sahip olduğu kültür mirası kendine özgü yöresel mutfağının gelişim ve değişiminde önemli rol oynamıştır. Dulkadiroğlu Beyliği'nden Osmanlı saraylarına uzanan ve günümüze kadar korunan asırlık 'Maraş mutfağı' Türk yemek kültüründe özgün ve ayrıcalıklı yere sahiptir."

Küçükdağlı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Türk Mutfağı Haftası münasebetiyle kentte gerçekleştirilen programlara destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kentin yöresel lezzetleri davetlilerin beğenisine sunuldu.
Program, ustaların Maraş dondurmasını satırla kesmesi ve davetlilere ikram etmesinin ardından sona erdi.

Etkinliğe, Vali Ömer Faruk Coşkun, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, kaymakamlar ve belediye başkanları ile diğer davetliler katıldı.

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Kahramanmaraşta Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri Başladı
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