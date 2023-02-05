Kahramanmaraş'ta uçak seferleri yine iptal!

İl merkezinde yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle Kahramanmaraş-Ankara ve Kahramanmaraş-İstanbul uçak seferleri iptal edildi.

Kahramanmaraş ve ilçelerinde ise, kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Büyükşehir Belediyesi ve karayolları karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklar ile kırsal mahalle yollarının açılması için çalışma yürütüyor. An itibarıyla il genelinde 23 mahalle yolu ulaşıma kapalı.

Kuzey ilçelerde ise kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, ekipler yağış nedeniyle teyakkuz halinde. Büyükşehir Belediyesi hem ana arterlerde hem de ilçelerde koordineli olarak tuzlama ve yolları açma çalışmaları yürütüyor.

Çağlayancerit-Nurhak güzergahındaki güvenlik yolu da ulaşıma kapandı.