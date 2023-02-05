Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapanlara Yönelik Eğitim
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı...
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Başkan Güngör, Meclis Başkanvekili Arif Şen’in Mevlidine Katıldı
Başkan Güngör, Meclis Başkanvekili Arif...

Kahramanmaraş'ta uçak seferleri yine iptal!

Kahramanmaraş’ta 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Kahramanmaraş'ta uçak seferleri yine iptal!

Kahramanmaraş'ta uçak seferleri yine iptal!

Kahramanmaraş’ta 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

05 Şubat 2023 Pazar 15:43

İl merkezinde yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle Kahramanmaraş-Ankara ve Kahramanmaraş-İstanbul uçak seferleri iptal edildi.

Kahramanmaraş ve ilçelerinde ise, kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Büyükşehir Belediyesi ve karayolları karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklar ile kırsal mahalle yollarının açılması için çalışma yürütüyor. An itibarıyla il genelinde 23 mahalle yolu ulaşıma kapalı.

Kuzey ilçelerde ise kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, ekipler yağış nedeniyle teyakkuz halinde. Büyükşehir Belediyesi hem ana arterlerde hem de ilçelerde koordineli olarak tuzlama ve yolları açma çalışmaları yürütüyor.

Çağlayancerit-Nurhak güzergahındaki güvenlik yolu da ulaşıma kapandı.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşta Uçak Seferleri Yine Iptal!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir’den sürücülere kış lastiği ve zincir uyarısı!
Büyükşehir’den sürücülere kış lastiği ve zincir uyarısı!
Dulkadiroğlu Belediyesinden Karla Mücadele Çalışmaları
Dulkadiroğlu Belediyesinden Karla Mücadele Çalışmaları
Kahramanmaraş’ta kurtuluş konseri!
Kahramanmaraş’ta kurtuluş konseri!
TRT sanatçıları Kahramanmaraş’ta müzik ziyafeti yaşattı
TRT sanatçıları Kahramanmaraş’ta müzik ziyafeti yaşattı
Kahramanmaraş Büyükşehir genelinde karla mücadele sürüyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir genelinde karla mücadele sürüyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber