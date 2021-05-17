Kahramanmaraş'ta üretilen tatlılar 42 ülkede ağızları tatlandırıyor

Baklava, fıstıklı dolma, cincik tatlısı ve daha nicesi...

Birbirinden lezzetli 100 çeşit tatlı Kahramanmaraş'taki fabrikalarda üretiliyor.

Anadolu mutfağının damakları şenlendiren bu tatlıları birçok ülkeye ihraç ediliyor.

100'ün üzerinde tatlı çeşidi 42 ülkeye satılıyor

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, "Dondurma kenti Kahramanmaraş, artık konseptini değiştirip dondurma yanında tatlıyı da ihraç eder hale geldi. Şirketlerimiz 42 ülkeye ihracat yapıyorlar 100 ün üzerinde tatlı çeşidiyle. Umuyorum yakın bir gelecekte bunu birkaç kat artıracağız" dedi.

Avrupa, Asya ve Amerika'daki pazarlarda yer bulan tatlılar talebe göre şekillendiriliyor.

Talebe göre bazı tatlıların meyveli çeşitleri de bulunuyor

İş İnsanı Mehmet Kanbur da konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sadece bizim kare baklava değil; artık 100’e yakın çeşit yaptık. Çileklisinden muzlusuna, ayvalısından armutlusuna kadar çeşitli tatlılar yaptık."

Üretimi tamamlanan tatlılar dünya pazarlarında satılmak üzere paketlenerek ihraç ediliyor.