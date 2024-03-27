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Kahramanmaraş'ta vatandaşlar yol istedi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Cimikanlı Mahallesi'nde ara yolların ve mahalle içerisindeki yolların çamurdan geçilmediğini belirten vatandaşlar, parke döşenmesini talep ediyor.

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar yol istedi

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar yol istedi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Cimikanlı Mahallesi'nde ara yolların ve mahalle içerisindeki yolların çamurdan geçilmediğini belirten vatandaşlar, parke döşenmesini talep ediyor.

27 Mart 2024 Çarşamba 14:30

Vatandaşlar, ilgililere müracaat ettikleri halde mahalleye bir kez olsun gelinmediğini iddia ediyor. Pazarcık ilçesi Narlı beldesine bağlı Cimikanlı Mahallesinde, yerleşkenin çamurdan geçilmediğini ve özellikle çocukların okula gidip gelirken zorlandığını dile getiren Cemal Bezginsu, yetkililerden yol talep ettiklerini ifade etti.

Bezginsu, ana arter yoldan köyün içerisine kadar gelen yolun asfaltlanmasını ve parke döşenmesini talep ettiklerini ancak yetkililerin bir kez dahi mahallerine gelmediğini iddia etti.

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Kahramanmaraşta Vatandaşlar Yol Istedi
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